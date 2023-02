Oriana e Onestini violano il regolamento/ Web chiede la squalifica dei concorrenti

Signorini avverte Oriana e Onestini: “Ci saranno provvedimenti seri”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti di aver violato più volte il regolamento, soprattutto Oriana e Onestini. Molti vipponi hanno tappato il microfono, lo hanno fatto cadere e non si sono preoccupati di indossarlo. Come riporta Blogtivvu, il conduttore ha, dunque, preso provvedimenti: “Nonostante i numerosi richiami del Grande Fratello, molti di voi hanno continuato imperterriti a: non indossare i microfoni, indossarli male oppure gettarli a terra. Si rifiutano di rispondere alla chiamata con il confessionale, continuano a fumare dentro la Casa e indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l’italiano.”

E ancora: “Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un’altra busta come questa non ci limiteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento”.

Oriana e Luca Onestini infrangono il regolamento di nuovo: web in rivolta

Nonostante le raccomandazioni e l’avvertimento di Alfonso Signorini, Oriana e Luca Onestini hanno violato di nuovo il regolamento. Da alcune clip video che circolano sui social, i due concorrenti hanno tentato di nascondere le telecamere con un palloncino per parlare indisturbati e hanno dialogato in spagnolo per non farsi capire.

Inoltre, sembra che Oriana abbia detto qualcosa ad Onestini in spagnolo che potrebbe riferirsi a Nikita Pelizon. Sul web è scoppiata la polemica e in molti chiedono la squalifica dei due concorrenti per non aver rispettato le regole imposte dagli autori del Grande Fratello Vip 2022. Come andrà a finire, Signorini prenderà davvero gravi provvedimenti o lascerà correre per questa volta?













