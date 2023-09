Oriana Marzoli al Grande Hermano Vip?/ Gli indizi nel video di presentazione fanno pensare a lei

Oriana Marzoli verso il Grande Hermano? L’indiscrezione

Alcuni mesi fa, è trapelato il gossip secondo cui Oriana Marzoli avrebbe partecipato al Grande Hermano Vip (versione spagnola del GF): “C’è un nome che circola da settimane nei forum e negli spazi dedicati a commentare i programmi televisivi, soprattutto tra coloro che seguono più da vicino le ultime notizie che riguardano Telecinco. – riporta un popolare blog spagnolo – Questo è quello della Marzoli, volto noto sia in Spagna che in Italia. Ha partecipato a Uomini e Donne, al GF Vip italiano, a Supervivientes e molti altri spazi delle reti di Mediaset Spagna“.

A confermare il suo ingresso nel reality show, indirettamente, ci ha pensato anche l’ex Daniele Dal Moro. Sembra, infatti, che i due abbiano litigato anche per questa ragione. Secondo l’indiscrezione di Deianira Marzano, infatti, il bel veronese non avrebbe sopportato una separazione di mesi: “In pratica mi ha detto un amico di Oriana lei dopo il Grande Fratello Vip avrebbe voluto fare tanta televisione in Italia e sperava, ovviamente, di fare anche l’opinionista. Ora che ha capito che non farà nulla si ‘dirige’ verso la Spagna perché sicuramente farà un altro reality. Mi sembra comprensibile, ma comunque dobbiamo anche tenere presente i sentimenti di chi ci sta vicino. Speriamo trovino una quadra”.

Oriana Marzoli confermata al Grande Hermano? Il video non lascia dubbi

Oriana Marzoli parteciperà al Grande Hermano Vip, che inizierà in Spagna il 14 settembre. La notizia è praticamente certa; i fan hanno riconosciuto gli indizi che il video ufficiale del programma ha lasciato per indovinare il nuovo concorrente.

Non sembrano esserci dubbi che si tratti dell’ex gieffina, a parte un elemento: l’asino. In molti si sono chiesti che legami abbia questo animale con l’influencer venezuelana. Ebbene, la prima volta che Marzoli ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata di sempre, ad accoglierla c’era un ciuco che l’ha spaventata.

Empieza una nueva semana y nuestras ganas de jugar continúan 🔎 ¿Qué concursante de #GHVIP8 se esconde tras estas pistas? 🤔 pic.twitter.com/lAqj3WlB7O — Gran Hermano (@ghoficial) September 4, 2023













