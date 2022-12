Oriana Marzoli chiama ‘cane’ Edoardo Donnamaria: scoppia la lite al GF Vip!/ “Antonella lo tratta così…”

Oriana Marzoli: “Edoardo Donnamaria il cane di Antonella Fiordelisi”, si scatena la lite al GF Vip

La furiosa lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi nella giornata del 29 dicembre ha tirato in ballo anche Edoardo Donnamaria. Il gieffino è stato chiamato in causa da Oriana che, in preda all’ira per le parole e gli atteggiamenti di Antonella, lo ha definito ‘cane’, perché secondo lei sempre agli ordini della fidanzata.

L’appellativo è sfuggito a Oriana mentre replicava ad Antonella che l’accusava di urlare sempre: “Me lo vieni a dire tu che sei quella che urla di più in questa casa, stai urlando per cantare, urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno e adesso tu mi vieni a dire che non posso urlare?”, è stata la replica della Marzoli che inevitabilmente ha scatenato la replica sia di Antonella che di Edaordo.

Oriana Marzoli: “Edoardo cane? Così lo tratta Antonella”, lui interviene

La Fiordelisi ha invitato Oriana non chiamare in questo modo il suo fidanzato, chiamando magari il suo così; lei ha risposto: “Tu lo tratti come un cane, non io”. Antonella ha allora continuato: “Non ti permettere di offendere Edoardo, tocca me e non lui”. A quel punto nell’accesa discussione tra le due donne è intervenuto anche Edoardo Donnamaria furioso per essere stato chiamato “cane”. Il gieffino ha affrontato Oriana mostrandosi molto arrabbiato e arrivando a toccarla, gesto di fronte al quale la Marzoli si è ulteriormente infuriata, chiedendo di non essere neppure sfiorata. Al che Edoardo ha replicato: “Non me ne frega un ca**o”.

Oriana si scontra con Antonella ed Edo D dopo le parole di Antonella pt 2 "tu sei l'unica persona cattiva che vuole farmi litigare con Sarah!" "non dare del cagnolino al mio fidanzato!" "non mi toccare!"













