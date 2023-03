Oriana Marzoli choc sulla squalifica di Daniele/ “Ce l’aveva in valigia..”

Oriana Marzoli e l’insinuazione su Daniele: autori del GF Vip la richiamano

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2022, a causa di espressioni volgari e atteggiamenti aggressivi verso Oriana Marzoli. Dopo la sua espulsione, la bionda venezuelana si è disperata per non aver potuto parlare con il veronese prima che uscisse dalla porta rossa.

Proprio riguardo la squalifica di Daniele Dal Moro, l’influencer spagnola ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti che non sono sfuggite al web. Oriana Marzoli, parlando con Tavassi, dice: “Secondo me ce l’aveva in valigia. Ma si…”. A questo punto, l’ex naufrago risponde: “C’entra con Bob Marley?” e lei risponde: “Le canzoni, quelle belle”. Gli autori del GF Vip hanno subito richiamato entrambi i concorrenti in confessionale, a causa delle forti allusioni verso l’ex tronista. Intanto, Dal Moro ha già specificato di non volere più una storia con la Marzoli dopo il reality show.

Oriana Marzoli e lo sfogo su Daniele Dal Moro: “Non gli piacciono molte cose di me”

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2022, a causa di una cattiva condotta nei confronti di Oriana Marzoli. Prima che arrivasse il provvedimento disciplinare, però, tra la coppia le cose non erano di certo rose e fiore. L’influencer spagnola si è sfogata con Micol Incorvaia in merito alla freddezza del veronese nei suoi confronti:

“Non posso svegliarmi tutti i giorni e questo ragazzo non viene a darmi neanche un abbraccio. Quante volte lo devo chiedere? Non sto chiedendo niente di che”. E ancora: “Non voglio più stare così, non mi piacciono queste vie di mezzo. Non gli piacciono tante cose di me e non mi dà l’affetto di cui ho bisogno”.











