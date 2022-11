Oriana Marzoli deride Micol: “Non lava i capelli”/ Reazione di Edoardo e Antonella…

Oriana Marzoli contro Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022

Oriana Marzoli, dopo aver discusso i primi giorni con Antonella Fiordelisi, si è legata tantissimo all’ex schermitrice a cui ha confessato di non aver gradito la reazione di Micol Incorvaia dopo averla truccata. Oriana, ancora infastidita, parlando con Edoardo Donnamaria che, in passato ha avuto una storia con Micol e con Antonella Fiordelisi, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni. La Marzoli che, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 non ha avuto peli sulla lingua, parlando di Micol, ha detto:

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese chiusi in bagno/ La regia interviene e...

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?'”, le parole di Oriana.

GF Vip, scontro tra Oriana e Daniele/ "Non accetto scuse, vuoi solo follower in più"

La reazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

La parole di Oriana Marzoli hanno provocato la reazione di Edoardo Donnamaria che, pur sorridendo, ha mostrato un po’ di fastidio nei confronti di tali parole. “Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti”.

Antonella, in un momento successivo, ha fatto notare ad Oriana di avere un problema simile: “Posso lavare i capelli anche tutti i giorni, ma sembrano sempre unti“, ha spiegato la Fiordelisi che, più volte, si è lamentata dei propri capelli. Dopo gli ultimi scontri in puntata, Antonella e Micol non hanno più discusso e la Fiordelisi sembra abbia accettato anche l’amicizia che Edoardo ha con la Incorvaia.

Triangolo Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli/ Lei sceglie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA