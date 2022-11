Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese squalificati dal GF Vip 2022?/ Un gesto scatena…

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese a rischio squalifica

Una brutta sorpresa potrebbe essere in arrivo per Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese che potrebbero essere colpiti da un provvedimento disciplinate. L’influencer spagnola e l’ex di Belen Rodriguez trascorrono molto tempo insieme e, la scorsa notte, si sono ritrovati in veranda dove hanno parlato dell’esterno e della percezione che il pubblico ha dei vari concorrenti. Oriana che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 solo una settimana fa, attraverso un linguaggio in codice, ha fatto intuire ad Antonino quanto Nikita Pelizon sia amata dal pubblico. Sono, poi, saltati fuori altri nomi che il popolo del web ha prontamente colto.

Spinalbese, poi, ha a sua volta spifferato il tutto ad Alberto De Pisis violando, esattamente come Oriana il regolamento che prevede il divieto per i concorrenti che entrano dopo di raccontare ai coinquilini ciò che accade all’esterno. Quella di Oriana e antonino è una vera e propria violazione del regolamento?

Provvedimento disciplinare in arrivo per Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese?

Il video in cui Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese parlando della percezione che il pubblico ha dei concorrenti è diventato immediatamente virale sul web e sono tantissimi gli utenti che chiedono un provvedimento disciplinare nei confronti sia di Oriana che di Antonino. In passato, di fronte a casi simili, i responsabili sono finiti in nomination d’ufficio. Accadrà la stessa cosa anche stasera? Nelle anticipazioni della nuova puntata, Alfonso signorini non ha annunciato alcun provvedimento disciplinare per i concorrenti.

La rivelazione dell’influencer venezuelana, dunque, non avrà conseguenze? Sul web, il pubblico continua a rimoreggiare e sono tanti gli utenti che, di fronte a tale violazione, chiedono un provvedimento. Per scoprire se ci sarà non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.











