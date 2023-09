Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, é ritorno di fiamma a Verona/ Un amore fake per il Gran Hermano vip 8?

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano a formare una coppia, prima del Gran Hermano vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono gli inseparabili “Barbie & Ken” del Grande Fratello vip 7, a quanto pare prossimi al Gran Hermano vip 8. Ebbene sí i due, lei modella venezuelana e lui influencer veneto tornano al centro della cronaca rosa, complice l’annuncio della blonde fashionista sull’arrivo al Festival del Cinema di Venezia che nel suo caso ha corso il rischio di essere annullato e che tuttavia é procrastinato e non escluderebbe l’apparizione della venezuelana in coppia con Daniele. I due ex Grande Fratello vip 7 avrebbero trovato la giusta mediazione nel rapporto di coppia, dopo la ennesima separazione che avrebbero vissuto per effetto dell’ingaggio di Oriana Marzoli nel cast dei concorrenti vip di Gran Hermano vip 8, la nuova stagione nella versione iberica del reality italiano Grande Fratello, dedicata ai VIP.

Dall’ingaggio della modella al reality in onda sulle reti Mediaset Espana, sarebbe scaturita una crepa tra i due ex Grande Fratello vip 7, poi risolta, fino alle immagini romantiche della reunion che gli ex gieffini ufficializzano lasciandosi immortalare in un nuovo video condiviso sul Canale Broadcast di Oriana via Instagram. Il post che ora fa incetta di interazioni social nel web, condiviso online dai fan degli Oriele, ritrae Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro mentre si palesano felicemente innamorati in una Verona deserta e sono a bordo di un monopattino.

L’accusa web

E c’é chi, in contrapposizione agli estimatori della coppia che esultano per la reunion vip, poi, online lancia critiche disapprovando la coppia, soprattutto tacciando i due di una lovestory montata ad arte per visibilità, consensi e il business personali e chi accusa almeno uno dei due o entrambi di sfruttare il rapporto di coppia al fine della partecipazione al Gran Hermano vip 8, come concorrente unico o nella configurazione che Oriana sia concorrente e lui ospite habitué nella Casa del GHVIP 8.

E ad alimentare il sospetto malevolo che la reunion tra i due ex Grande Fratello vip 8 sia un momento scritturato nel copione di una fake lovestory é intanto il post sui social che immortala Daniele in una videochiamata con l’altro ex gieffino George Ciupilan e il primo destina al secondo il messaggio in spagnolo: “Mi nino favorito” . Il che potrebbe voler annunciare che Daniele stia familiarizzando con lo spagnolo, in una presunta attesa per il via al Gran Hermano vip 8 che lo vedrebbe ospite e/o tra gli inquilini nella Casa. Che Daniele Dal Moro e Oriana Moro stiano inscenando un ritorno di fiamma, intenti ad assicurarsi l’attenzione dell’occhio pubblico, in vista del reality iberico?

Intanto, un’ex Grande Fratello minaccerebbe di soffiare ad Oriana, Daniele.











