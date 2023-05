Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fidanzati?/ L’annuncio atteso dell’ex gieffina

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ribattezzati con l’appellativo di ‘Oriele’ sono una delle coppie nate all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip 7. La loro relazione non è stata semplice, specialmente a causa della sfiducia dell’imprenditore verso la showgirl sudamericana che, prima, si era concentrata su altri concorrenti come Antonino Spinalbese. Oriana ha risposto ad alcuni utenti sul proprio account Instagram che le hanno fatto domande sulla sua vita con il veneto e sull’aspetto professionale.

Oriana Marzoli è una delle protagoniste del momento dopo essere giunta seconda alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl sudamericana ha risposto ad alcune domande che riguardano sia la vita professionale che quella privata sul proprio account Instagram. E su questo argomento ha rivelato ai followers che ora lei e Daniele Dal Moro sono fidanzati ufficialmente. I fan spagnoli però si sono lamentati di questa trasferta e vorrebbero che la presenza costante della loro beniamina in Spagna. Ma la Marzoli ha chiarito che, per adesso, la sua vita si svolge in Italia: “Proverò a vivere ovunque. In tutti e due i paesi. Da una parte all’altra. Amo la Spagna ma pure amo l’Italia. Adesso mi trovo molto bene qui e voglio vivermi pure questo bellissimo momento con la gente che ho conosciuto qua e che voglio tanto bene”.

Oriana è apparsa decisa a dividersi tra la Spagna e l’Italia, dove convive pienamente con Daniele a Verona. I due ex gieffini stanno sempre insieme e si lasciano solo per pochi giorni. Recentemente Oriana ha trascorso un paio di giorni a Milano dalla sua amica Giaele De Donà e c’era anche Micol Incorvaia. Il fidanzato di quest’ultima, Edoardo Tavassi, era ospite a Verona da Dal Moro.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, terminata la loro avventura nella casa più spiata d’Italia, sono molto uniti ad un’altra coppia, quella degli ‘Incorvassi’, composta da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I quattro, recentemente, hanno trascorso, del tempo assieme e si sono recate a Gardaland. Gli ex concorrenti del GF Vip 7 hanno provato tutte le attrazioni divertendosi in compagnia. Simpatici nel parco divertimenti i siparietti trasmessi via social proprio tra Micol Incorvaia stessa ed Edoardo Tavassi, che ha più volte preso in giro la compagna per il timore da lei dimostrato in riferimento ad alcune attrazioni. A spronarla o tenerle spesso la mano in queste circostanze Oriana, che ha teso la mano all’amica aiutandola a ritrovare la via dell’uscita quando, ad esempio, le due si sono recate nella stanza degli specchi.

La reunion di Incorvassi e Oriele era attesissima dai fan ormai da diverse settimane. Nei giorni passati, un gesto di Oriana ha fatto allarmare e insospettire i followers. La seconda classifica al Grande Fratello Vip 7 avrebbe infatti rimosso dal suo profilo ufficiale Instagram una foto di lei e Daniele Dal Moro mentre si scambiavano un bacio.











