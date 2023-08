Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati ancora/ Lei: “È finita per tanti motivi, ma…”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: nuova rottura

A pochi giorni dalla riconciliazione, arriva un nuovo capitolo della storia d’amore di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. L’influencer venezuelana e l’imprenditore veneto, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, hanno portato avanti la loro storia nella vita di tutti i giorni tra alti e bassi. Da quando il reality si è concluso, Oriana e Daniele si sono lasciati più volte per poi tornare insieme. L’ultima riconciliazione era arrivata pochi giorni fa e l’annuncio era arrivato direttamente dal profilo Instagram di Oriana condividendo una serie di foto scattate a Verona tra le quali quella di bacio con Daniele.

Oggi, però, il nuovo colpo di scena. Oriana che, nei prossimi giorni sarà a Venezia per il red carpet, con un tweet, ha annunciato quella che, stavolta, sembrerebbe una rottura definitiva. La Marzoli non svela i motivi dell’addio, ma puntualizza che a scatenare la scelta di allontanarsi non è stata la mancanza d’amore.

Le parole di Oriana Marzoli sull’addio a Daniele Dal Moro

“E’ finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”. Con queste parole, Oriana Marzoli, su Twitter, ha annunciato la fine della relazione con Daniele Dal Moro.

Un annuncio che ha letteralmente spiazzato il fandom degli Oriele che, nelle ultime settimane, hanno più volte assistito a rotture e riconciliazioni. Stavolta, l’addio tra i due sarà definitivo? I fan sono pronti a scommettere su un nuovo ritorno di fiamma.

È finita ragazzi. Non sono una che da spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre 🙏🏻 — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) August 31, 2023













