Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme/ Web diviso e feroci critiche: “Imbarazzo!”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è ancora amore: le parole dell’influencer

La telenovela che vede protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si compone ora di un nuovo capitolo. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno vissuto una romantica storia d’amore dopo l’esperienza a Cinecittà, dove si sono incontrati, conosciuti e dove è nato un certo interesse. Negli scorsi mesi i due ex gieffini sono spesso comparsi assieme sui social, a dimostrazione del loro forte amore. Tuttavia le cose sono precipitate nell’ultimo periodo, con una crisi che è parsa sin da subito insanabile al culmine di una lunga serie di litigi.

Le cose però sono destinate a cambiare nuovamente, e si aggiunge un nuovo capitolo a questa saga amorosa. L’ex tronista e l’influencer venezuelana, infatti, sarebbero ritornati insieme. A confermarlo alcune Instagram stories, che li ritraggono di nuovo insieme, in piscina, a Verona, Oriana ha condiviso un video che la vede tuffarsi in piscina e avvicinarsi a un materassino gonfiabile dove si trova Daniele coricato, e ha scritto: “Sì, dopo questi giorni separati, e adesso che siamo tornati insieme, ammettiamo che siamo i più cogl**ni, ma dovete volerci bene così hahaha“.

Oriana e Daniele di nuovo insieme, ma il web si spacca: dure critiche alla coppia

Tuttavia questo riavvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha decisamente diviso le opinioni. Tantissimi utenti del web, soprattutto fan degli “oriele”, come è stata ribattezzata la coppia durante il Grande Fratello Vip, sono felicissimi del riavvicinamento dei loro beniamini. “Due cuori che si incontrano e lottano contro tutto e tutti, difficilmente verranno divisi” hanno capito benissimo Oriana e Daniele, ormai sono convinta che loro siano fatti per stare insieme, è proprio palese che si fanno bene al cuore“, ha scritto un fan.

Ma su Twitter si sprecano anche le critiche contro la coppia, che non convince tutti. “Oriana e Daniele sono l’esatta definizione di IMBARAZZO, due pagliacci falliti e tossici. Mi raccomando surgelati no stop work e iniziate già da adesso a trovare un nuovo colpevole per il loro prossimo litigio. La credibilità di queste due persone ormai è scesa sotto le scarpe“, si legge. E ancora: “Ma come si fa a scomodare la parola amore x descrivere oriana e daniele io l’unica parola che mi sento di utilizzare x questi due è: morti di fama“. Il web, dunque, è piuttosto critico.

“due cuori che si incontrano e lottano contro tutto e tutti, difficilmente verranno divisi” hanno capito benissimo Oriana e Daniele , ormai sono convinta che loro siano fatti per stare insieme, è proprio palese che si fanno bene al cuore 🖇️❤️#oriele pic.twitter.com/Q70N1ohgOy — More 💄 (@More10599742) July 17, 2023

Mi raccomando surgelati no stop work e iniziate già da adesso a trovare un nuovo colpevole per il loro prossimo litigio. La credibilità di queste due persone ormai è scesa sotto le scarpe pic.twitter.com/acMUCmuhbT — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 16, 2023

ma come si fa a scomodare la parola amore x descrivere oriana e daniele io l’unica parola che mi sento di utilizzare x questi due è: morti di fama — ipocondriaca (@ipocodriaca) July 16, 2023













