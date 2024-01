Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano insieme, per il Capodanno 2024?/ Spunta un clamoroso particolare!

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano a formare una coppia?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano protagonisti al centro del gossip made in Italy, complice il Capodanno 2024. Nel mezzo dei festeggiamenti per il primo giorno del nuovo anno 2024, i fidanzati storici di Grande fratello vip 7 tornano ad imporsi tra i trend e thread virali sul re dei social, con delle esclusive immagini che sembrano imporsi come degli indizi di rimando ad una reunion in amore tra ex. É risaputo che, dopo una serie di tira e molla, di recente e per il gran dispiacere degli utenti follower gli Oriele annunciavano la loro rottura definitiva.

Solo qualche giorno fa, in occasione della vigilia di Natale 2023, Daniele svelava che non sarebbe partito per la Spagna con la fidanzata Oriana e che la loro storia fosse nuovamente giunta al capolinea, che la venezuelana fosse stata perentoria dicendogli che si sarebbe preferita defunta piuttosto che continuare a fare coppia fissa con lui.

Ma a quanto pare l’ennesima guerra tra gli Oriele sarebbe rientrata, dopo che Daniele su Threads ha pubblicato un nuovo post, nel quale si scusa con l’ex fidanzata per quanto accaduto tra loro, anche per il fatto stesso che lei non meriti attacchi di alcun tipo, in particolare quelli che riceve sui social.

Un messaggio rivelatosi il preludio alla pace degli Oriele, che si concretizza nella notte di San Silvestro, dopo che per il Capodanno 2024 Daniele pubblica sul suo profilo Instagram una storia nella quale si intravede il suo mignolo e quello di Oriana (regina indiscussa nel web, in un post virale) intrecciati. Un segno che alluderebbe al possibile gesto di augurio di buon anno nuovo in una reunion tra ex, anche nell’ipotesi di un ritorno di fiamma degli Oriele.

Il curioso particolare che insinua il dubbio sul ritorno di fiamma

Ma non é tutto. Perché il gossip più virale nel momento via social, come ripreso a prima firma Il sussidiario.net su Threads, vede Daniele Dal Moro pubblicare anche un altro curioso stato dove, nel mezzo del party di principio del 2024, Oriana Marzoli gioca a biliardo. E nello stato si alluderebbe sibillinamente alle partite giocose che i due fidanzati storici registravano ai tempi del Grande Fratello vip 7, il gioco TV dove si conoscevano per la prima volta per poi innamorarsi. “2023 It’s the same story 2024”, si legge nel messaggio sibillino che correda la storia rivelatrice di Daniele repostata, poi, da Oriana via IG stories: “2023 é la stessa storia 2024”. Insomma, gli Oriele potrebbero essere tornati a formare una coppia o in alternativa potrebbero aver convenuto di vivere rapporti civili e nel segno della pace, oltre la rottura in amore.

