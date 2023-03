Orietta Berti sconvolge Oriana Marzoli al GF Vip/ “Incontrare Daniele è dura…”

GF Vip, Orietta Berti spiazza Oriana: “Incontrare Daniele è dura“

Al Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli ha più volte lamentato l’assenza di informazioni e notizie su Daniele Dal Moro. Dopo l’improvvisa squalifica del concorrente dal gioco, i coinquilini non hanno più avuto spiegazioni e soprattutto l’influencer venezuelana avrebbe voluto ricevere un video, o una qualsiasi informazione su di lui. Anche nella puntata di questa sera, però, resta a mani vuote e, anzi, viene sconvolta dalle rivelazioni di Orietta Berti.

Valditara: "Genitori violenti e insegnanti, è preoccupante"/ "Manca patto educativo"

Tutto è nato da una domanda di Alfonso Signorini alla Vippona: “Se ti dovessi dire: preferisci la vittoria o Daniele?“. Oriana, non volendo rinunciare né all’una ne all’altra alternativa, risponde: “Perché non potrei dirti: ‘Voglio vincere e dopo, fuori, avere Daniele’?“. Il conduttore apprezza divertito la risposta della concorrente, ma è Orietta Berti ad insinuare alcuni dubbi su Daniele, rivolgendosi così a lei: “Io se fossi nei panni di Oriana penserei a vincere, è più sicuro. Perché incontrare Daniele, è dura“.

Asili nido "pochi bambini ma strutture insufficienti"/ "Mezzogiorno fanalino di coda"

Oriana Marzoli preoccupata, Sonia dallo studio: “Conviene che vinci“

Le parole di Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022 hanno fatto scattare l’allarme in Oriana Marzoli, che si è subito rabbuiata mostrando stupore misto a preoccupazione sul suo volto. Non avendo informazioni su Daniele Dal Moro ormai da tempo, e sentendo queste parole dell’opinionista, la concorrente entra in crisi e si chiede il perché. Signorini, notando i timori della Marzoli, si rivolge a Orietta: “No non dirlo, perché guarda lo sguardo attonito di Oriana…“. Interviene anche Sonia Bruganelli, che ha duramente attaccato la concorrente in puntata e che appoggia il pensiero della Berti: “Conviene che vinci Oriana“.

SCUOLA/ Leggere, un'esperienza di bellezza gratuita che comincia in aula

Anche Alfonso Signorini cerca di sviare il discorso: “Come canta la Norma, sono solo sediziose voci. Poi che cosa significa vai a chiederlo“. Resta però sul volto di Oriana una palese preoccupazione: perché dallo studio l’hanno invitata a pensare alla vittoria anziché a Daniele? C’è qualche informazione sull’ex tronista che la Marzoli è meglio non sappia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA