Sonia Bruganelli attacca Giaele e difende Nikita/ La verità sul cartellone per Oriana

Sonia Bruganelli e l’attacco a Giaele De Donà: ecco cosa è successo

Giaele De Donà è stata protagonista di una situazione piuttosto controversa nella diretta del Grande Fratello Vip 2022. Sonia Bruganelli ha smascherato l’influencer, costringendola a rivelare la verità su alcuni fatti avvenuti durante la settimana.

Micol e Giaele erano intente a preparare un cartellone per Oriana Marzoli, con tutte le foto e le firme dei concorrenti della casa. L’influencer, però, dichiara che a mancare sia Nikita per volere della stessa influencer spagnola che non l’avrebbe voluta nel ricordo. La bionda venezuelana, però, avrebbe detto a Tavassi che a non voler comparire nella foto per il cartellone in questione, fosse la stessa Pelizon. In studio, Sonia Bruganelli ha incalzato la De Donà per rivelare la verità su quanto avesse riferito all’Incorvaia. L’influencer ha, dunque, ammesso che sia stata la prima finalista del GF Vip a volere che nel suo ricordo comparissero solo le persone a lei più vicine.

quindi non è stata Nikita a non volersi fare la foto con Oriana come quest’ultima raccontava a Tavassi,ma Giaele e Micol confermano che è Oriana a non aver voluto farsi una foto con Nikita. E niente,Nikita ha sempre ragione.#GFvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/dXjl5uZhfN — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 12, 2023

Sonia Bruganelli attacca Nikita Pelizon in diretta: le sue parole

Sonia Bruganelli, nel corso della puntata di ieri al Grande Fratello Vip 2022, ha attaccato Nikita Pelizon. La modella triestina è tornata a parlare di Luca Onestini, dopo che Ivana Mrazova è uscita dalla casa. Questo atteggiamento ha insospettito l’opinionista che non crede nella sua sincerità: “Io credo che tu sia molto più intelligente di così. Tu hai detto ‘Se uno fosse cattivo…’.

E ancora: “In questo caso la cattiva la faccio io: ad oggi, dopo 5 mesi, continuare a piangere per Luca credo sia una cosa che possa un po’ intenerire il pubblico. Questa secondo me è una cosa fuori luogo e fuori tempo. Potevi farlo prima, adesso raccontare quanto tu ancora stai soffrendo per Luca è totalmente anacronistico”.











