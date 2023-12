Oriana Marzoli e la rottura con Daniele Dal Moro, pronta a rompere il silenzio/ “Parlo della mia situazione”

Oriana Marzoli pronta a rompe il silenzio su Daniele Dal Moro: “Pubblicherò un video”

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è davvero giunta al termine? Nei giorni scorsi con un durissimo sfogo sui social l’ex gieffino ha annunciato la fine della sua storia d’amore con l’influencer spagnola dando, ovviamente, la sua versione dei fatti. Oriana in questi giorni ha preferito il silenzio ma adesso è pronta a rompere il silenzio e svelare come sono andate davvero le cose. Sul suo Instagram, infatti, ha annunciato che presto posterà in video in cui oltre a parlare dei suoi progetti spiegherà la sua situazione attuale e farà chiarezza, si spera una volta per tutte sulla sua storia d’amore con Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro e Oriana si sono lasciati/ "Dice che le ho rovinato la vita, di non cercarla mai più"

Nel dettaglio, Oriana Marzoli sul video che pubblicherà oggi ha rivelato: “Non vedo l’ora, è molto carino, parlo un po’ della mia situazione attuale, e niente….soprattutto una riflessione, si dice così? Boh non lo so, un po’ parlando di quelle situazioni che sono stati in quel momento, di quanto sono cambiata, quanto sono maturata, quando ho cambiato nella stessa Oriana di qualche anno fa ma completamente un’altra. Sempre la stessa però un po’ più donna.”

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: la pace é fake?/ La risposta all'accusa degli haters!

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è davvero finita? Ultimi gossip sulla coppia

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti ed innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Una volta finito il reality di Canale 5 la loro storia d’amore è stata contraddistinta da alti e bassi, tira e molla e sfoghi social. Poi nei mesi scorsi c’è stata una burrascosa rottura dovuto presunto tradimento. Quando la separazione tra i due sembrava definitiva con dei post sui social i due hanno annunciato il ritorno di fiamma. Si arriva quindi alle settimane prima delle Festività in cui l’influencer ed il modello si mostravano sui social innamorati e felici intenti a programmare dove trascorrere il Natale.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si raccontano su Youtube/ “Ecco chi ha detto per primo ‘Ti amo’...”

E invece, Daniele Dal Moro il giorno della Vigilia su Threads ha annunciato una nuova rottura con Oriana Marzoli: “33 anni single di Verona capelli castani occhi verdi benestante simpatico e generoso cerca proposte per il 31?! No estero ho problemi con il passaporto.” E poi rispondenso alle domande dei folower ha aggunto: “Ah, e avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid ma non è servito. Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare. E’ come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso chiaramente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Io cerco l’amore, quello vero. Buon Natale” La rottura sembra definitiva e non resta che attendere la versione di Oriana Marzoli su cos’è successo tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA