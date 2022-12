Oriana Marzoli gesto scandaloso con il presepe del GF Vip/ Web chiede squalifica

Oriana Marzoli, il web si rivolta per il suo gesto: ecco cosa è successo

Oriana Marzoli è di nuovo al centro delle polemiche sui social, a causa di un gesto che il pubblico non ha gradito. L’influencer spagnola, durante la Vigilia di Natale, avrebbe mimato una scena di sesso orale con le statuette del presepe. Il video in cui si vede la scena sta circolando sul web, che ha chiesto addirittura la squalifica della gieffina.

Nella scena sembra che Oriana Marzoli abbia preso le due statuette che rappresentano Nikita e Luca Onestini. Scherzando sulla cotta che la modella ha dichiarato di avere per l’ex tronista, avvicina la statuetta che rappresenterebbe Nikita e la abbassa verso l’inguine della statuetta di Onestini. Per questa scena l’influencer spagnola è stata definita blasfema dal web che chiede la squalifica della concorrente dal Grande Fratello Vip 2022. Alcuni utenti hanno, invece, giustificato la gieffina sostenendo fosse brilla al momento di quel gesto.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono avvicinati molto nelle ultime settimane; la complicità fra loro è così evidente che il pubblico da casa ha subito pensato a una probabile storia d’amore. Tuttavia, a frenare sulla questione è stata proprio l’influencer spagnola.

Oriana Marzoli, infatti, consapevole dell’interesse di Nicole Murgia per Daniele Dal Moro ha detto che sarebbe felice se tra loro nascesse una storia d’amore. Di contro, la gieffina ha fatto intendere di provare un interesse per Luca Onestini che lui sembra ricambiare. Edoardo Tavassi, però, ha messo in guardia l’influencer spagnola dichiarando che l’ex tronista di Uomini e Donne non sembra interessato ad avere una storia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Come andrà a finire e come la prenderà Nikita Pelizon?

