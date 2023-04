Oriana Marzoli ignorata da Nikita durante la finale del GF Vip?/ Spunta un video…

Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: nessun rapporto durante la finale del Grande Fratello Vip 2022?

Dieci giorni dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2022 che ha decretato Nikita Pelizon vincitrice assoluta, emergono nuovi dettagli su quello che sarebbe accaduto in studio dopo la proclamazione del vincitore. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, Oriana Marzoli che si è classificata seconda, sulla vittoria di Nikita ha detto: “I complimenti a Nikita glieli ho fatti in diretta sul momento, ma mi sono sentita rifiutata. Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardata e mi sono passati tutti davanti senza considerarmi“.

Le parole di Oriana non sono piaciute affatto a Nikita che, molto attiva sia su Instagram che su Twitter, ha replicato tramite i social annunciando la presenza di video che smentiscono Oriana. Uno di tali video, così, è diventato virale e aggiunge nuovi dettagli sull’esatto momento della proclamazione del vincitore.

Il video dà ragione a Nikita Pelizon?

Cos’è successo esattamente tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon nel momento esatto in cui Alfonso Signorini ha letto il risultato del televoto proclamando Nikita vincitrice della settima edizione del reality show? L’una accanto all’altra, Oriana e Nikita stavano per abbracciarsi, ma l’arrivo di Antonella Fiordelisi che, felicissima per la vittoria dell’amica è corsa da lei, ha impedito che l’abbraccio avesse un seguito.

Dal video, dunque, sembrerebbe esserci un contatto tra Oriana e Nikita che, però, non ha più avuto un seguito per la presenza in studio dei rispettivi amici e parenti che, entrambe, non vedevano da mesi.

1- a detta sua solo Tavassi si è complimentato, definendo Oriana maleducata ma il video dimostra il contrario

2-Oriana si avvicina per abbracciarla ma lei subito si scansa e continua ad abbracciare la sua bff che non venisse a rompere qui, falsa dalla testa ai piedi✨#oriele pic.twitter.com/BUkixv0NMl — Bebè stan account | Zabetta (@stratosfericah) April 12, 2023













