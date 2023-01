Oriana Marzoli in crisi per Luca Onestini/ “Dice che è solo amicizia ma poi…”

Oriana Marzoli, il tira e molla con Luca la mette in crisi: lo sfogo

Oriana Marzoli, nell’ultimo periodo, ha manifestato un interesse particolare anche per Luca Onestini. L’influencer spagnola si è anche dichiarata all’ex tronista, ma lui le ha rifilato un due di picche. I due concorrenti continuano a punzecchiarsi, litigare e fare pace e questa dinamica sta confondendo anche la stessa gieffina.

Oriana Marzoli è entrata in crisi perchè non comprende alcuni atteggiamenti ambigui di Luca Onestini, nei suoi confronti. L’influencer spagnola si sfoga con Giaele De Donà e Sarah Altobello: “A volte fa queste battute, queste cose che non capisco però dopo dice che è solo amicizia”. A questo punto, interviene anche De Donà che dichiara: “Quando parla con me dice che siete amici, ma dagli atteggiamenti sembra poi altro”. Sarah, invece, dichiara: “Comunque si vede che Luca ha più affinità con Oriana rispetto a Nikita, si è lasciato più andare“.

Oriana: “Non capisco perchè Luca mi fa battute che non capisco però poi dice che è solo amicizia”

Giaele: “Non lo capisco neanche io”

Oriana Marzoli si dichiara a Luca Onestini, lui le rifila un due di picche

Oriana Marzoli ha dichiarato un interesse particolare a Luca Onestini che ha, invece, voluto frenare sul loro rapporto. L’influencer spagnola ha avuto un confronto con l’ex tronista e gli ha chiesto: “Perchè non ti lasci andare?”, dichiarando i suoi sentimenti.

A questo punto, Luca Onestini chiarisce ad Oriana Marzoli: “Se tu pensi che io mi freni qui dentro sbagli. Dipende dalle persone, non è la telecamera che mi frena, è la persona che lo fa”. L’influencer spagnola ha svelato di volere qualcosa di più rispetto all’amicizia, ma il gieffino le dà un due di picche: “Viviamoci, non ci complichiamo la vita”. Dunque, non sembra che l’ex di Soleil Sorge sia poi così attratto dall’influencer spagnola vedendola al momento solo come amica.











