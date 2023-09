Oriana Marzoli in lacrime, rifiuta Daniele Dal Moro per 12mila euro/ La scelta al Gran Hermano vip 8 divide!

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro diventano protagonisti di una scelta ardua, al Gran Hermano vip 8

Si registra una puntata intensa, con protagonisti i fidanzati del Grande Fratello vip 7 Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, al Gran Hermano vip 8. É quella della serata scorsa, a cavallo tra il 19 e il 20 settembre 2023, quando Daniele Dal Moro dopo essere atterrato in Spagna, in partenza dall’Italia, é chiamato a presenziare come ospite al Grande Fratello spagnolo, per un confronto con la concorrente Oriana Marzoli. Questo, a fronte della crisi d’amore apertasi tra i fidanzati di recente. I due si conoscevano per la prima volta alla partecipazione al reality show made in Roma, Grande Fratello vip 7, dove cominciava l’idillio d’amore passato al centro dell’attenzione generale e la cronaca rosa sui social, con l’hashtag in tendenza ricorrente, “#Oriele“. E i fan, che portano lo stesso nome della crasi rappresentativa dei nomi dei fidanzati, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, chiedono in massa, via social, un confronto tra i due ex Grande Fratello vip 7, nella speranza che gli ex gieffini possano giungere ad un chiarimento per il prosieguo della lovestory.

Ma una volta appresa la presenza del Ken italiano, Barbie Venezuela é chiamata ad un’ardua scelta, che fa discutere e divide l’occhio pubblico social sul Gran Hermano vip 8. Il gioco chiama Oriana Marzoli a scegliere se accettare l’ospitata di Daniele Dal Moro nella Casa, pagando 12mila euro, che sarebbero sottratti quindi dai soldi spettanti al gruppo di inquilini nella Casa spagnola dal montepremi finale del gioco, o in alternativa rifiutare il confronto con il fidanzato della durata di 3 minuti, per salvare il premio in denaro.

Le reaction della scelta

La scelta di Oriana Marzoli si registra tra le lacrime. L’ex Grande Fratello vip 7 decide di tenere sano e saldo il premio in denaro, anche se inevitabile per lei é un fiume di lacrime, al sacrificio di non rivedere il fidanzato al Gran Hermano vip 8.

“Oriana tranquilla, te lo facciamo vedere se accetterai. 12.000€ in cambio di tre minuti con lui -é la proposta avanzata alla concorrente, al Gran Hermano vip 8-. Sono 4.000€ al minuto. 12.000€ del montepremi comune che utilizzerai per riabbracciare il

tuo Daniele”. La fidanzata di Daniele, dal canto suo, replica visibilmente provata: “Tre minuti per 12.000€? No, tre minuti e

basta no vi prego. Voglio vederlo per favore, vi prego, vi supplico, fatemelo vedere. Lasciatemi andare vi prego mi metto in ginocchio. Non posso pagare quei

soldi di tutti per tre minuti. Mettetelo qui dentro come concorrente vi scongiuro. Questo non si fa non dovete farlo. Non posso farcela, non dovete farmi questo.

Non mi importa un c***o di 12.000€ ma sono del montepremi”.

La scelta, quindi, é il rifiuto dell’ospitata del fidanzato, a beneficio del gioco del gruppo di inquilini nella Casa, fatta evidentemente anche per evitare l’insorgenza di inimicizie e nomination al televoto per il rischio eliminazione, da parte di Oriana Marzoli.

E struggenti sono le reaction degli Oriele, in aggiunta ai commenti social degli utenti che insorgono. Oltre ai commenti malevoli dei detrattori che tacciano Oriana Marzoli di aver maturato una scelta spudorata, di testa e a beneficio del tornaconto economico, poi abbondano i messaggi di contestazione mossi dal web contro il Grande Fratello spagnolo: “‘Ti amo’ urlato da un Daniele disperato.

‘Aspettami, ti prego’ di Bebè piangendo.

Lui vuole spaccare tutto per andare da lei e tranquillizzarla. Lei terrorizzata al pensiero che lui non si senta importante per lei. Non si gioca con i sentimenti”, si legge in uno dei commenti più aggreganti, nel web.

