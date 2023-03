Oriana Marzoli, lettera commovente della mamma/ “Nessuno potrà spegnere la tua luce”

Oriana Marzoli, lettera commovente della mamma: “Sei diventata donna“

Il Grande Fratello Vip 2022 ha regalato forti emozioni ad Oriana Marzoli nella puntata di questa sera. La concorrente, che ha da poco compiuto 31 anni celebrati all’interno della Casa, ha ricevuto una serie di emozionanti sorprese. Una clip, in particolare, ha ripercorso la sua linea della vita raccontata nel reality, come il rapporto con i suoi genitori e la loro separazione. Ma a portarla alle lacrime è una commovente lettera a lei dedicata dalla madre, come prezioso regalo di compleanno.

“Buon compleanno alla mia finalista. Che gioia quella serata, è stata veramente splendida e siamo orgogliosi del tuo bellissimo percorso“: comincia così la lettera della madre di Oriana, che ricorda il traguardo importantissimo raggiunto dalla figlia nel reality. A seguire, altre dolcissime parole, cariche di affetto, stima ed orgoglio: “Sei diventata già una donna, quanto sei maturata. Questi preziosi 31 anni ti porteranno sicuramente a ricordare e riflettere su tante cose e momenti della tua vita, alcuni belli, altri non tanto. Però è proprio questo nella vita che ci fa crescere e che ti hanno reso la donna e la persona meravigliosa che sei“.

Oriana Marzoli in lacrime, le parole della mamma: “Continua a vivere senza paura“

Oriana Marzoli viene travolta da un’ondata di emozioni, ascoltando le parole della madre racchiuse in una lettera strappalacrime. Parole che, al Grande Fratello Vip 2022, celebrano la libertà e la luce della concorrente, oltre al suo spirito libero: “Guarda amore, sei così grande che approfitto anche di ricordarti che ti voglio tanto bene e che nessuna persona avrà mai il diritto di spegnere la tua luce, di criticarti come donna libera, forte e felice. Ricorda sempre il valore che hai per chi sei, perché al Grande Fratello tu non hai fatto del male a nessuno. Al contrario, hai portato sempre allegria, il tuo sorriso e soprattutto lealtà“.

Infine, altre parole di incoraggiamento e di grande affetto: “Continua ad essere così, continua a vivere senza paura, perché muore chi non rischia mai, chi in mezzo ai dubbi non sa scegliere. Ringrazio Dio per avermi dato la meravigliosa opportunità di essere tua mamma. Ti amo amore. Tanti auguri a te“.











