Oriana Marzoli nel mirino del web per essersi mostrata in perizoma/ La replica: “Avevo anche i pantaloni”

Oriana Marzoli, replica agli hater per la foto in perizoma

Oriana Marzoli è spesso stata presa di mira sul web per le foto e gli atteggiamenti sexy che propone sui social. Sin dal suo percorso al Grande Fratello Vip, l’influencer si è inimicata una parte degli utenti per alcuni comportamenti ritenuti di cattivo gusto. Nelle ultime ore, il volto televisivo ha risposto a un’insistente domanda sul perchè avesse fatto una foto in perizoma.

La bionda venezuelana ha dichiarato: “C’era gente che mi chiedeva perchè ti sei fatta la storia in perizoma. No, avevo il pantalone ma non si vedeva” ha risposto allegando la foto in cui indossa un pantalone dal quale spunta un’evidente perizoma nero. Ancora una volta, con la sua simpatia l’ex gieffina ha saputo tenere testa agli hater che la punzecchiano; la sua spontaneità ha conquistato tantissimi spettatori che ancora la seguano.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno vivendo un momento molto complesso nella loro storia d’amore. Il bel veronese aveva confermato la rottura: “Tra me e lei è finita senza possibilità di ritorno“, lasciando ben poco sperare ai fan degli ‘Oriele’.

Le cose, però, nelle ultime ore potrebbero essere cambiate: “Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora” ha affermato il modello. Dunque, potrebbe esserci un chiarimento tra la coppia e un ritorno di fiamma ulteriore non è di certo così impossibile. Non rimane che attendere maggiori sviluppi e dettagli dei diretti interessati.

