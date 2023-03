Oriana Marzoli piange per Daniele Dal Moro/ “Non gli piacciono tante cose di me…”

Oriana Marzoli in lacrime per Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli dovrà trascorrere le ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip 2022 senza Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, infatti, nelle scorse ore, ha abbandonato la casa per una squalifica. Prima che arrivasse il provvedimento disciplinare, le ore con Oriana, non sono state serene. I due hanno trascorso il tempo distanti dopo l’ennesima discussione e l’influencer venezuelana si è lasciata andare ad uno sfogo con Micol Incorvaia tirando fuori la propria sofferenza per il rapporto con il vippone veneto. “Non voglio più stare così”, dice trattenendo a stento le lacrime.

Tra Oriana e Daniele ci sono sempre stati tanti alti e bassi. Tuttavia, dopo tanti mesi di convivenza, la Marzoli avrebbe desiderato un rapporto più sereno e di coppia chiedendo maggiori attenzioni che, tuttavia, non sarebbero mai arrivate.

Lo sfogo di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro

“Non posso svegliarmi tutti i giorni e questo ragazzo non viene a darmi neanche un abbraccio. Quante volte lo devo chiedere? Non sto chiedendo niente di che”, dice Oriana a Micol che la ascolta provando a capire sia le sue che le ragioni di Daniele Dal Moro. La Marzoli aggiunge di essere attratta dal Daniele dolce e che le dà attenzioni non amando, invece, il Daniele più freddo e distaccato.

“Non voglio più stare così, non mi piacciono queste vie di mezzo. Non gli piacciono tante cose di me e non mi dà l’affetto di cui ho bisogno”, dice rassegnata mentre Daniele, fuori dalla casa, sembrerebbe intenzionato a non avere alcuna storia con lei.

