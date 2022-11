Oriana Marzoli prende in giro Antonino Spinalbese?/ Lui insinua il dubbio che…

Oriana Marzoli sta prendendo in giro Antonino Spinalbese?

Oriana Marzoli si è confrontata con Antonino Spinalbese. Oriana non accetta il fatto che il VIP abbia preferito prendere le distanze da lei per rispetto nei confronti di Daniele Dal Moro. L’imprenditore racconta che ultimamente vede spesso Daniele parlare di Oriana e sostiene che il VIP ci sia rimasto male di come sia finito il loro rapporto “Stai facendo un casino” dice un po’ ridacchiando Antonino guardando la sua nuova compagna di avventura. La VIP sostiene che Daniele stia ingigantendo troppo la situazione e che un po’ ci stia marciando su. Confidandosi con il suo compagno, Oriana ammette di non essere interessata a nessuno in Casa ed è per questo che gioca e scherza con tutti e sostiene che c’è rimasta male che Antonino abbia preso le distanze da lei visto che fin da subito ha messo le cose in chiaro con il VIP Daniele.

Antonino smaschera Oriana e dice: “Gli altri pensano che tu stai giocando con me per dare fastidio a Daniele”. Oriana Marzoli replica: “Gioco perché mi va di giocare”. Continuando il confronto, Oriana afferma di rispettare la posizione del suo compagno ma di non condividerla “Perché ti allontani se non ho niente con nessuno?” Dice la bella venezuelana dichiarando che da Daniele non vuole altro che una semplice amicizia. Il VIP risponde che è meglio stare distanti, Daniele è una persona molto sensibile che rispetta e stima e non vuole quindi compromettere il loro rapporto.

Oriana Marzoli si è confrontata con Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà su Daniele Dal Moro. Dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si è attirata numerosi Vipponi. Dopo un litigio con Daniele, Oriana si confronta con loro. La ragazza ha notato che a Daniele non piace Micol Incorvaia ma Alberto rimane stupito dalla sua sicurezza: “Ma che ne sai?”. Sofia risponde: “Secondo me potrebbe perché caratterialmente…”. Alberto si rivolge ad Oriana aggiungendo: “Sicuramente più affini loro due, che tu e lui. Più affini Micol e Daniele, rispetto a te e Daniele”. “Si caratterialmente si” dichiara la De Donà. “No ma non gli piace, ieri quando stavamo parlando a lui ancora gli da molto fastidio che io sia simpatica con Antonino quindi no” ha detto Oriana.

Alberto De Pisis pensa però che Oriana pecchi di presunzione: “Amore ma non pensi di avere un pò di presunzione e di piacere troppo a tutti? Non è che sei bella, carina, dolce devi per forza piacere, c’è anche a chi piace un altro genere. Ce l’hai un pò questa convinzione”. Giaele conclude: “Conosciamo Daniele da 60 giorni credimi prima che gli piace una ce ne vuole, magari caratterialmente potrebbe trovarsi con Micol, fisicamente gli piaci più tu”.











