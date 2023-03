Oriana Marzoli rifiuta di fare una foto con Nikita Pelizon?/ Giaele la smaschera e…

Oriana Marzoli e il mistero della foto con Nikita Pelizon

Oriana Marzoli, in occasione del suo compleanno, ha chiesto di poter fare una serie di fotografie con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Oriana, così, ha fatto più foto con gli amici Giaele, Micol, Tavassi e Luca facendone, poi, anche una con Alberto, Andrea Maestrelli e Milena Miconi. Oriana, inoltre, ha deciso di fare anche una foto con Antonella Fiordelisi con cui ha trovato una un equilibrio dopo gli scontri dei mesi scorsi. L’unica, dunque, a non aver fatto la foto con la Marzoli è stata Nikita. Oriana ha così raccontato la propria versione dei fatti a Tavassi.

GF Vip: il desiderio di Oriana Marzoli per il compleanno/ "Vorrei essere amata da…"

“Le ho detto ad Antonella, come ad Andrea “Guarda che arriva un’altra volta la macchinetta fotografica, facciamoci una foto”. Antonella è venuta “Sono già pronta”, mi ha detto. Anche Andrea. L’unica è stata lei. Dopo non voglio sentire più che dica…hai capito. No. Se vuoi fare la furba in questo senso…”, ha detto la Marzoli.

Mia Ceran, mamma per la seconda volta: è nato il piccolo Lucio/ L'aneddoto sul nome

Giaele De Donà smaschera Oriana Marzoli

Giaele De Donà, in camera con Micol Incorvaia, ha però raccontato una diversa versione dei fatti. “Oriana non la voleva, l’ha proprio detto… a dir la verità non voleva nemmeno Antonella. Lei si è tutta preparata”, ha detto Giaele. Sulla questione, sui social, è intervenuto anche Matteo Diamante che, avendo vissuto da vicino la situazione, ha detto:

“Sono mesi che non scorre buon sangue. Vi aspettate che adesso vadano in giro per manina tipo Heidi? Non credo succederà. Per quieto vivere dovranno farlo ma penso che ci sia tutta questa amicizia, non dovremmo sorprenderci”.

ClioMakeUp "massacrata da hater su social"/ "Come Hooligans, questo sistema fa paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA