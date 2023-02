Oriana Marzoli, smorfie e sguardi negativi a Nikita Pelizon/ Bufera web, il video

GF Vip, Nikita Pelizon si siede a tavola dove c’è Oriana Marzoli: la sua reazione

Al Grande Fratello Vip 2022 la figura di Nikita Pelizon è sempre più controversa agli occhi di alcuni concorrenti della Casa. La giovane concorrente ha sicuramente dalla sua l’appoggio di Antonella Fiordelisi e Davide Donadei, ma ci sono alcuni coinquilini che proprio non riescono ad inquadrarla, come Oriana Marzoli. Tra le due, ormai è noto, non corre buon sangue. A dimostrarlo è anche la reazione dell’influencer venezuelana quando, mentre mangiava a tavola con Giaele De Donà, Nicole Murgia e Sarah Altobello, si è vista avvicinare Nikita.

GF Vip: Daniele Dal Moro stufo di Oriana Marzoli/ "Lei mi cerca, mi rompe le pa**e…"

Non appena la Pelizon si è seduta a tavola assieme al gruppetto, che aveva già iniziato a mangiare, Oriana se n’è subito accorta e ha storto il naso, facendo alcune smorfie verso le altre coinquiline per ottenere approvazione. Ovviamente il gesto della concorrente non è affatto passato inosservato e il video ha subito fatto il giro del web, con tanto di critiche per lo sguardo a tratti meravigliato, a tratti contrariato della Marzoli.

Nikita Pelizon in crisi per Luca Onestini, ancora innamorata?/ Crolla in lacrime e…

Oriana Marzoli nel mirino del web: “Mi fa veramente pena“

Sul web si sono subito scatenati i commenti contro Oriana Marzoli, rea di non aver reagito positivamente all’intenzione di Nikita Pelizon di mangiare assieme al gruppetto. “Oriana per voi sarà iconica ma questi sguardi schifati non appena Nikita si siede a mangiare ad un tavolo comune mi rende veramente triste. Mi fa veramente pena, e insieme a lei chi non condanna questi comportamenti” scrive un utente su Twitter. “Nikita non può nemmeno sedersi a tavola per mangiare che partono subito facce strane e schifate da parte di oriana: sempre più imbarazzante” scrive un altro.

Oriana mette in dubbio la se*sualità di Daniele/ "Ha baciato Antonino e..."

E c’è anche chi ha catturato il fermo immagine della faccia contrariata di Oriana, condividendolo su Twitter e scrivendo: “Io non so come si faccia a fare il tifo per lei..Questa è la faccia di Oriana appena Nikita si è seduta a tavola con loro..Veramente voi nella vita siete come lei?“. Insomma, al Grande Fratello Vip 2022 le due concorrenti sembrano proprio non trovarsi e anche un momento di vita quotidiana come questo rimarca, ancora una volta, la distanza che le separa.

Oriana per voi sarà iconica ma questi sguardi schifati non appena Nikita si siede a mangiare ad un tavolo comune mi rende veramente triste.

Mi fa veramente pena,e insieme a lei chi non condanna questi comportamenti.#GFvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/ej37LlWOIu — ei blondie.🧋 (@alessiah79) February 2, 2023

Nikita non può nemmeno sedersi a tavola per mangiare che partono subito facce strane e schifate da parte di oriana: sempre più imbarazzante#gfvip #donnalisi #nikiterspic.twitter.com/7Gf9hex2PU — Våle🐍; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) February 2, 2023

Io non so come si faccia a fare il tifo per lei..Questa è la faccia di Oriana appena Nikita si è seduta a tavola con loro..Veramente voi nella vita siete come lei? #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/1P3hRvLG2e — Lauretta 😊 (@M91P1) February 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA