Oriana Marzoli spiega perché è finita con Daniele Dal Moro: “Sono stata davvero male”/ “Rapporto non sano”

Oriana Marzoli pubblica un video in cui spiega perché lei e Daniele Dal Moro si sono lasciati

Oriana Marzoli ha deciso di raccontare le motivazioni che hanno causato l’ennesima rottura, a quanto pare definitiva, con Daniele Dal Moro. La loro storia è iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip ma è stata caratterizzata da continue crisi e rotture, ma nelle ultime ore Oriana ha pubblicato un video nel quale spiega le motivazioni che l’hanno portata a decidere di chiudere in modo definitivo questa storia d’amore.

“Per quanto riguarda l’amore sono cambiata molto anche a seguito dell’ultima esperienza che ho avuto in Italia. Come sapete, ho avuto un’ex con cui ho passato momenti difficili.” ha spiegato Oriana nel video pubblicato su Youtube. Ha quindi continuato: “Ero molto innamorata, ma sono stata davvero male. Avrei voluto che non fosse stato così drammatico.”

Oriana Marzoli: “Le relazioni non dovrebbero essere sempre con alti e bassi, non è sano”

Proprio la mancanza di una stabilità nei sentimenti e questi scossoni così forti nella coppia hanno portato Oriana Marzoli a decidere di chiudere: “Le relazioni non dovrebbero essere sempre una montagna russa di emozioni, con alti e bassi tutto il tempo. Non è sano, non è normale. Anche se è molto coinvolgente.” ha spiegato. E ancora: “Evidentemente le colpe non sono solo di una persona. Sono di entrambi, in misura maggiore o minore, va bene. Ma sempre di due persone, è impossibile che una persona sia completamente cattiva e l’altra completamente buona.”

Oriana Marzoli ha deciso di fermarsi a riflettere su questa storia d’amore, arrivando poi ad una conclusione netta: “Bisogna imparare a fermarsi e dire ‘cosa vuoi tu per la tua vita, cosa ti rende davvero felice?’. E non sto parlando dei momenti belli. Sto parlando di che tipo di persona ti rende felice, che tipo di reazioni puoi permetterti…” Perciò ha concluso: “Quello che so è che ho molta pazienza, molta resistenza, ma non voglio commettere lo stesso errore di allungare una cosa che fa male ad entrambe le parti. Sono maturata molto anche nel modo di separarmi e allontanarmi.” Sarà questa volta una rottura definitiva?













