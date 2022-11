Oriana Marzoli vs Antonino Spinalbese, “Mi hai rotto le pa**e”/ Lo scherzo finisce…

Oriana Marzoli vittima di uno scherzo, chi è stato? Lei lo scopre e…

Oriana Marzoli è stata vittima di uno scherzo nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente si è svegliata nel pieno della notte e ha trovato sul letto alcuni ceci. Ad architettare lo scherzo è stato Antonino Spinalbese con la complicità di Alberto De Pisis. Oriana Marzoli non l’ha presa affatto bene e ha deciso di vendicarsi. Dopo una serata trascorsa all’insegna del divertimento, Oriana, Antonino e Alberto hanno deciso di andare a dormire. Mentre Oriana si stava addormentando ha notato però qualcosa di strano. Il coinquilino Antonino ha deciso di farle uno scherzo lanciandole dei ceci nel letto e facendola così spaventare. Oriana si è messa subito alla ricerca del colpevole e ha capito che si trattava di Antonino Spinalbese: “Stavo dormendo, mi metto a piangere. Sei stato tu stro**o, sicuramente”.

Antonino all’inizio ha fatto finta di nulla e ha preso in giro Oriana che ha iniziato a pensare ad una vendetta. “Gia mi hai rotto le pa**e, sono due giorni. Te lo giuro, se scopro che sei stato tu preparati, davvero. Inizia la guerra”, ha detto l’influencer spagnola a Spinalbese, che intanto si stava spogliando pronto per andare a dormire. Su suggerimento di De Pisis, Oriana ha lanciato un bicchiere d’acqua addosso ad Antonino che è rimasto spiazzato dal gesto. A quel punto l’hair stylist ha detto: “Visto che Alberto ti ha consigliato cosa fare, posso dirti una cosa? L’ha organizzato anche lui lo scherzo”. Alberto De Pisis ha assistito alla scena ridendo e fingendo di non essere a conoscenza dello scherzo.

Oriana Marzoli si avvicina a Antonella Fiordelisi ma volano stracci

Tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi volano stracci. A pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,Oriana ha attirato su di sé delle antipatie. Appena entrara infatti la Marzoli ha consigliato a Edoardo di viversi di più la casa e di non stare sempre appiccicato ad Antonella. Donnamaria ha subito spifferato tutto alla Fiordelisi, che in un momento di rabbia ha detto: “Questa mo chi è esattamente? Starà anche giocando, ma io non ho fatto battute su di lei e non l’ho considerata. Perché porella altrimenti la uccido. Lei sta provocando un incendio ma poi si brucia qualcuno deve avvisarla“.

Antonella Fiordelisi parlando nelle scorse ore con Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, ci è andata giù pesante con Oriana Marzoli: “Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo. Mi ringrazierà? E che mi ringrazi, tanti chi la segue quella, chi la conosce?! Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte. A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva. E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più”.











