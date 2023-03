Oriana spiazza: “Vincere il GF Vip o Daniele? Ecco cosa scelgo”/ Bruganelli attacca: “Pensi solo a te”

Oriana Marzoli messa alle strette al GF Vip: “Tra vincere il GF Vip e Daniele Dal Moro ecco cosa scelgo”

Si riaccende lo scontro in diretta alla semifinale del Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Luca Onestini. Tutto a causa di una domanda posta dal secondo all’amica durante un gioco: “Preferiresti vincere il GF Vip o stare con Daniele Dal Moro?” Una domanda che spiazza e fa piangere Oriana, che rivela di volere entrambe le cose e non voler scegliere.

Un atteggiamento che Oriana spiega anche in diretta: “Io anche se vinco voglio avere Daniele fuori! Ho capito adesso che Luca non l’ha fatto con malizia, però in quel momento mi sono sentita in difficoltà, anche perché non c’è Daniele qui, non ho neanche avuto modo di salutarlo…”

Sonia Bruganelli distrugge Oriana: “Se avessi pensato a Daniele, avresti scelto lui!”

Onestini, dal canto suo, allontana ogni malizia dalla domanda posta a Oriana: “Strategia per metterla in cattiva luce? Ma no, non è nel mio modo di fare. Non lo farei mai con la mia migliore amica qui dentro! Non giocherò mai più a obbligo o verità, volevo scherzare invece è diventato tutto un ginepraio!”

Più pungenti sono però le parole di Sonia Bruganelli, che lancia a Oriana una stoccata non da poco: “Io l’ho letta che se tanto fosse stata amica di Luca, non avrebbe sottolineato una cosa così, perché avrebbe fatto passare in cattiva luce Luca nei confronti di un’amica, e lui deve ancora guadagnarsela la finale, è diverso! Lei non ci ha proprio pensato, perché pensa solo a se stessa!” E ancora: “Se avessi pensato a Daniele, avresti detto che la prima cosa era stare con lui, poi la vittoria se dovesse venire verrà!” “Perché dovrei essere ipocrita e dire che non vorrei vincere?” è però la chiusa della Marzoli.

