Chi è Oriella Dorella? E’ nota tutti perché è una delle ballerine più rinomate del nostro tempo, conosciuta sia in Italia che all’estero e stasera alle 21.30 sarà ospite a Le Ragazze su Rai 3, condotto da Francesca Fialdini. Nella sua carriera ha calcato i palchi più ambiti ed è stata anche prima ballerina alla Scala di Milano. Oggi si è ritirata dalla scene eppure in molti ricordano ancora la sua bravura e la sua sensualità, durante le esibizioni. Quella di Oriella Dorella è stata una vita piena di soddisfazioni a livello lavorativo ma non del tutto facile in merito al suo matrimonio che, purtroppo, è naufragato miseramente. Un evento molto traumatico per la ballerina che, solo con il tempo, è riuscita a superare.

Oriella Dorella è nata il 25 gennaio 1952 a Milano. Quanto alla sua vita privata, la ballerina è stata molto riservata, ma è noto il suo matrimonio con il giornalista ed ex direttore di Elle, Eugenio Gallavotti, dal quale però si è separata. Nonostante non abbiano figli biologici, la coppia ha adottato due fratelli brasiliani, Moises e Marcos. Una carriera molto intensa che Oriella ha vissuto con tutta se stessa, sia dentro il palco che fuori. È stata una tutor per la trasmissione di Detto Fatto – quando fu condotta da Bianca Guacciero – e ha pubblicato anche un libro per bambini.

Chi è Oriella Dorella, un percorso di danza che inizia a 8 anni

Nonostante su certi aspetti abbia deciso di non divulgare troppo della sua sfera privata, la biografia artistica di Oriella Dorella è nota a tutti. Il percorso di Oriella Dorella nella danza inizia a soli 8 anni quando entra nella prestigiosa scuola della Scala, sotto la guida di Esmée Bulnes, conseguendo il diploma nel 1969. La sua carriera nel corpo di ballo del Teatro alla Scala la vede come solista nel 1972, prima ballerina nel 1977 e raggiunge l’apice nel 1986 diventando étoile.

La sua carriera si estende oltre il mondo della danza, diventando direttrice artistica del Balletto di Milano. In televisione, ha partecipato a programmi come Fantastico nel 1982 e alle fiction Grandi domani nel 2005 e Non smettere di sognare nel 2009 e 2011. Celebre, nel 1979, la pubblicità del detersivo Sole Piatti, mentre nel 1999 ha pubblicato un libro illustrato su “Il lago dei cigni” rivolto ai più giovani. Ha posato anche per una copertina di Playboy.

Oriella Dorella e la sua tragica separazione dal marito

Dicevamo che, nonostante una vita artistica vissuta al massimo, Oriella Dorella ha dovuto affrontare un difficile divorzio. E ha raccontato le sue sensazioni in una vecchia puntata del 2020 di Storie Italiane e di fronte a Eleonora Daniele e come è stato riportato da The Social post. “Mi sono ritrovata sola all’improvviso con due adolescenti da crescere. La mia vita è completamente cambiata da un giorno all’altro. Era la vigilia di Natale quando mio marito mi ha lasciata”, racconta.

“All’epoca lavoravo ancora molto. Di colpo mi sono sentita scissa. Da una parte c’era il dolore per l’abbandono, dall’altra parte c’era invece una realtà molto importante: due fratellini con un passato doloroso che avevano finalmente trovato una famiglia che però si è subito sgretolata” ha aggiunto. E sono stati proprio i due figli, che ha adottato insieme al marito, che hanno dato a Oriella lo slancio giusto. “Ho fatto loro da mamma e da papà, tant’è che a volte mi sono sentita chiamare mapa, avendo un doppio ruolo”, ha continuato. “Quella di ricorrere all’adozione non è stata una scelta mia ma una scelta solo nostra”.