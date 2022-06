GfVip 7 Giulia de Lellis non ci sarà/ Alfonso “era una fake news”, Bruganelli…

Manca ancora molto all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, nonostante ciò il programma ha già fatto parlare di sé! In particolare sono circolati recenti rumors secondo i quali Alfonso Signorini, noto conduttore del programma, avrebbe richiesto all’influencer Giulia De Lellis, di essere opinionista per la nuova edizione GF Vip7. A dare la notizia per primo sarebbe stato il noto giornalista Davide Maggio scrivendo che Sonia Bruganelli, ex opinionista con Adriana Volpe, sarebbe stata confermata solo dopo il “NO” di Giulia De Lellis.

Una notizia di per sé strana perché, come hanno ricordato molti fan del programma, il rapporto tra l’influencer e il direttore di Chi non è sempre stato “rose e fiori”. La smentita definitiva arriva proprio da Alfonso, colonna portate del programma, che su Instagram, neppure 24 h dopo l’uscita della “fake news”, ha pubblicato una storia dove scrive: “Non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GF Vip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua”.

Giulia De Lellis opinionista? “Sì con Pippo e Topo Gigio”, Sonia Bruganelli risponde così alla fake news

A essere coinvolta in questa fake news è stata anche Sonia Bruganelli, la ex opinionista tanto discussa del GFVip, che ha ovviamente voluto dire la sua sui social. In questa ore la produttrice televisiva ha ripubblicato nelle storie Instagram un articolo pubblicato del giornalista Giuseppe Candela nel quale veniva riportata erroneamente la fake news in cui si legge che le voci di Cologno Monzese dicono che sia stata Sonia Bruganelli stessa a chiedere ad Alfonso di poter tornare a commentare il programma. La Bruganelli ovviamente nega tutto sostenendo che si tratta di vere e proprie “Invenzioni” di un giornalista poco preparato.

Nel post successivo continua con ironia, riferendosi all’essere opinionista: “In realtà lo hanno chiesto a Pippo, poi a Topo Gigio e infine a Napo Orso Capo”. Quello che sostiene e che trova conferma anche nel direttore Alfonso è che sia stata proprio lei a non voler tornare viste le numerose critiche ricevute e i suoi impegni come produttrice ma che sia Alfonso a farle una grande corte e ad insistere per un suo possibile ritorno. E sembrerebbe avercela fatta visto che è stata confermata opinionista, ma chi ci sarà al suo fianco?











