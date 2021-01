Orietta Berti/ “Covid? Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare”

Orietta Berti è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante si racconta a cuore aperto dopo la dura battaglia contro il Covid. L’interprete di “Finché la barca va”, infatti, è da poco guarita dal Coronavirus, il virus che da circa un anno ha colpito il nostro Paese e il mondo intero. La Berti e buona parte della sua famiglia, tra cui il marito Osvaldo, hanno dovuto fare i conti con il virus, ma per fortuna ora ha avuto il tampone negativo.

Nonostante tutto la cantante ha raccontato di avere ancora qualche sintomo post malattia, ma di aver vissuto momenti di grande difficoltà. “Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare” ha dichiarato durante un’intervista la rilasciata a Libero parlando anche del marito: “Osvaldo era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni. La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette”. Per fortuna oggi la cantante sta molto meglio come ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “mi sto riprendendo, il tampone è negativo. Anche Osvaldo non è più in quarantena, ma gli hanno consigliato di aspettare a fare il tampone”.

Orietta Berti: “Sono pronta per il Festival di Sanremo 2021”

Orietta Berti dopo aver sconfitto il Covid è pronta a tornare sul palcoscenico più importante della musica italiana: quello di Sanremo. La cantante, infatti, è tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 di Amadeus. La Berti sarà in gara con la canzone “Quando ti sei innamorato” per celebrare 55 anni di carriera. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la cantante ha dichiarato: “se sono pronta per il Festival? Per forza! Ho preparato un cofanetto per quelli che considero i miei 55 anni di carriera e vorrei farlo conoscere al pubblico, dopo mesi senza concerti” – precisando però – “spero solo che non ci mettano tutti su una nave.

L’idea della nave non mi va tanto”. Non solo, la cantante ha precisato perchè ha deciso di mettersi in gioco come concorrente: “a Sanremo è bella la gara. Cosa fai lì da ospite? Canti una canzone vecchia, che hai cantato e stracantato? No, ti butti nella mischia. Spero solo che non ci mettano tutti su una nave”. Infine parlando del suo brano in gara ha anticipato: “parla di un incontro che diventa passione. Non è capitato solo a me di amare un solo uomo per tutta la vita”.



