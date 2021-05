Orietta Berti/ Icona del trash e degli strafalcioni, presto sul palco con Fedez?

Orietta Berti in duetto con Fedez dopo le gaffe di Sanremo 2021?

Orietta Berti è la star del momento. In molti si aspettano di rivederla sul palco presto insieme a Fedez ma, intanto, i suoi fan non dimenticano ancora quello che è successo al Festival di Sanremo. La cantante è una vera e propria icona pop che riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico amante del trash e il popolo dei social. Nei giorni scorsi sono diventati virali i suoi momenti al Festival, le sue gaffe e i suoi strafalcioni, ma anche il momento epico in cui la Polizia l’ha seguita per via della violazione del coprifuoco per provare i vestiti di Sanremo. Subito dopo l’abbiamo ritrovata a Che Tempo che fa proprio insieme a Fedez che ha rivelato che da lì a poco si sarebbero rivisti per sentire insieme le loro voci e capire se è davvero possibile un duetto tra loro. Dopo quel momento non abbiamo avuto altre notizie a riguardo ma quello che è certo è che i colpi di scena non mancheranno soprattutto adesso che la Berti tornerà in tv ospite di Carlo Conti nella nuova puntata di Top Dieci.

OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI/ "Lui è stato fondamentale nel mio lavoro"

La lotta al Covid e la paura: “Mio marito è stato più male di me”

Nei mesi scorsi anche Orietta Berti si è trovata a lottare contro il Coronavirus e spesso lo ha raccontato anche ospite in tv e ai microfoni di Oggi è un altro giorno nei giorni scorsi ha confidato: “Due giorni dopo la mia ultima ospitata qui mi è venuta la febbre a 39, era il Covid. Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che è sempre stato in casa con noi, non è stato contagiato”. Siamo sicuri che questo è solo un brutto ricordo lontano adesso, ci regalerà nuovi strafalcioni questa sera?

Orietta Berti/ "Mi sono spaventata un po' per il Covid. Su Ornella Vanoni..."Orietta Berti, le gaffe/ Il duetto con i "Naziskin" e il coprifuoco violato

