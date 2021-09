Orietta Berti marito e figli: Osvaldo, Omar e Otis/ “Arrivai in ritardo alle nozze…”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. Con lui, la cantante reduce dal successo di Mille ha vissuto e sta vivendo una storia d’amore lunga più di 50 anni, dal momento che i due si sono sposati nel 1967 e insieme hanno avuto due figli: Omar, che oggi ha 46 anni, e Otis, che ne ha 41 (sono nati rispettivamente nel 1975 e nel 1980). Nel 2018, Otis si è sposato è ha avuto una figlia, Olivia, unica nipote della cantante.

Salta subito all’occhio che i nomi dei componenti della sua famiglia iniziano tutti per ‘O’: si tratta di una tradizione inaugurata da Orietta e Osvaldo e portata avanti da Otis, che per la sua bambina ha scelto un altro nome con la ‘O’. Di Otis si sa anche che segue la madre come manager da alcuni anni, mentre la vita di Omar è relativamente più sconosciuta.

Orietta Berti ricorda il matrimonio con Osvaldo Paterlini

In diverse interviste, Orietta Berti ha descritto il rapporto con suo marito Osvaldo Paterlini come sereno e caratterizzato da una grande tenerezza. A sposarli, nel lontano 1967, fu un certo don Gino, parroco di Cavriago che ancor oggi parla di loro con profonda stima: “Non ho mai dimenticato quella giovane coppia di innamorati e ho sempre continuato a seguire il tuo percorso con interesse ed affetto”, ha dichiarato il presbitero al Resto del Carlino.

Nella stessa intervista-conversazione datata 11 settembre, Orietta Berti racconta il suo matrimonio: “Era un inverno molto freddo e aveva nevicato parecchio. Arrivavo da Parma, dove ero stata nella sartoria di mia cugina che aveva confezionato il mio abito da sposa. Trovammo molta neve sui tornanti che portavano a Castelnovo Monti. Le strade non erano ancora state pulite e arrivai tardi alla cerimonia, ti ricordi, Don Gino?”. Don Gino ricorda benissimo: si capisce che il matrimonio tra Orietta e Osvaldo è stato uno dei meglio riusciti tra quelli a cui ha avuto occasione di assistere.

