Osvaldo, Otis e Omar, marito e figli Orietta Berti/ Lei: “ci siamo tutti amalgamati”

Osvaldo, Otis e Omar, sono il marito e i figli di Orietta Berti. La cantante, attualmente ai vertici di tutte le classifiche con la super hit “Mille” feat. Fedez e Achille Lauro, è sposata da più di cinquant’anni con Osvaldo Paterlini. Il suo Osvaldo, come lo chiama lei, è stato ed è l’amore della sua vita. La coppia si è sposata nel 1967 e da allora sono inseparabili. Basti pensare che Osvaldo, ex pilota di rally, lasciò il suo lavoro per occuparsi della carriera artistica della moglie.

Una grande amore che dura da 54 anni. “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati” – ha dichiarato proprio la cantante durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Purtroppo negli ultimi anni però Osvaldo ha dovuto rinunciare agli impegni di lavoro con la moglie Orietta in seguito ad una delicata operazione agli occhi. “Soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore” – ha detto la cantante che è seguita nei suoi viaggi dai suoi amatissimi figli Omar e Otis.

Orietta Berti figli: “Omar e Otis sono dei bravi ragazzi”

Dall’amore tra Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini sono nati due splendidi figli. Omar è il primogenito della coppia nato dopo otto anni di matrimonio. Dopo qualche anno è arrivato anche il secondo figlio Otis; due ragazzi d’oro a cui la mamma è legatissima. Proprio Orietta Berti, ospite del salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato dei figli dicendo: “sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così”.

