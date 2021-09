Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ “Siamo una famiglia all’antica”

Osvaldo, Omar e Otis sono il marito e i figli di Orietta Berti, la regina dell’estate 2021 tra le protagoniste delle due serate musicali “Seat Music Awards 2021” in onda su Rai1. La cantante con la canzone “Mille” feat Fedez e Achille Lauro ha conquistato le classifiche delle radio e della musica streaming collezionando ben tre dischi di platino. Un grandissimo successo per la cantante di “Finché la barca va” che ha celebrato questo importantissimo traguardo con il marito Osvaldo e i suoi amati figli Omar e Otis che la seguono ovunque.

A starle sempre accanto il marito Osvaldo Paterlini anche se negli ultimi anni non riesce più ad accompagnarla in giro per l’Italia a causa di un problema agli occhi. Sposati da più 54 anni, Orietta e Osvaldo si amano come il primo giorno come ha raccontato proprio la cantante dalle pagine de Il Corriere della Sera. “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati” – ha detto la cantante parlando dell’unione speciale col marito.

Orietta Berti: “mio marito soffre luce e rumore. I miei figli? Sono dei bravi ragazzi”

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini hanno condiviso gioie e dolori, successi e difficoltà. Il marito, infatti, è sempre stato accanto alla sua amata Orietta ricoprendo il ruolo di marito, amico, ma anche manager fino a quando per problemi di salute ha dovuto rinunciare lasciando il ruolo al figlio Otis. “Soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore” – ha detto la Berti spiegando i motivi che hanno costretto il marito Osvaldo a non poterle fare più da manager. Non solo, la Berti ha anche ricordato un momento molto difficile vissuto proprio con il suo Osvaldo: “io e mio marito abbiamo avuto il Covid, siamo stati molto male. Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età”.

Orietta Berti e Osvaldo hanno avuto due splendidi figli: il primogenito Omar che è sposato con Lia ed è diventato papà due anni fa della piccola Olivia. Poi c’è Otis, il piccolo di casa, che ha preso il posto del papà ed oggi si occupa come manager di tutti gli impegni di lavoro di mamma Orietta. “Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così” – ha detto la Berti parlando dei suoi due figli.



