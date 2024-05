Orietta Berti: “Mio marito Osvaldo? Mia nonna mi disse: ‘Lascialo perdere’…”/ “Adesso mi manca molto”

L’ultima puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo parte da una donna che può essere considerata ‘antidiva’ per eccellenza: Orietta Berti, 60 anni di carriera, un successo incredibile ma che si offre al pubblico sempre con umiltà, dolcezza e con estrema riconoscenza per l’affetto che da decenni riceve. La chiacchierata con la conduttrice parte dal suo marito Osvaldo Paterlini con un simpatico aneddoto riferito al suo ritorno a Sanremo dopo 29 anni. “Mi disse che non gli piaceva l’abito della seconda sera, a lui non piace il rosso. Per questo andiamo d’accordo; perchè a me piace essere criticata perchè poi posso dire la mia. Sono 57 anni che siamo sposati, più due anni di fidanzamento, quindi…”.

Orietta Berti festeggerà domani il giorno del suo compleanno, ma spazio per un bel party e del sano riposo non ce n’è: “Sono nata il 1 giugno come Marilyn Monroe, come festeggerò? Lavorando” – ha raccontato la cantante a Caterina Balivo – “Ho un concerto e poi sono in promozione per la canzone con Fiorello”. A proposito del successo del brano ‘Mille’ al fianco di due icone delle nuove generazioni, Fedez e Achille Lauro, ha invece raccontato: “E’ stato un bel colpo, a Fedez piaceva la canzone ‘Quando ti sei innamorato’, mi disse che aveva una canzone per me in vista dell’estate, pensavo fosse carineria: invece dopo due settimane mi ha mandato il pezzo. Poi abbiamo registrato e mi ha detto di cantarla come se fossi sotto una doccia, sciolta”.

Orietta Berti a La Volta Buona: “La canzone con Fiorello? Lui mette gioia e serenità…”

L’attenzione è poi tornata sul marito Osvaldo Paterlini: Orietta Berti è tornata indietro nel tempo raccontando a La Volta Buona la genesi del loro amore. “L’ho conosciuto alla fiera di San Simone, eravamo con amici e lo inviai a casa mia per un caffè. Lui all’inizio faceva un po’ lo snob… Invece poi dopo una settimana è arrivato e l’ho presentato a mia madre e mia nonna, il mio papà era morto da poco tempo. Mia nonna mi chiamò in bagno e mi disse: ‘Lascialo perdere perché è troppo magro’. Nel tempo però è riuscito a farsi voler bene”.

Concludendo il discorso sul rapporto col suo amato Osvaldo Paterlini – marito di Orietta Berti – la cantante ha spiegato: “Se abbiamo realizzato tutti i nostri sogni? In parte, ad esempio a me piace viaggiare però lui adesso preferisce di no. Quindi non vado neanche io perchè senza di lui non vado da nessuna parte. Adesso che sono spesso da sola per via del lavoro mi manca molto…”. Sul nuovo brano in duetto con Fiorello – “Una vespa per due” – ha invece spiegato: “Inizialmente doveva essere un jingle per un programma della Rai, siccome è piaciuto molto mi ha proposto di fare una canzone… Fiorello è molto simpatico, ti fa fare delle cose che un professionista non farebbe mai. Ti mette una gioia e una serenità che ti permettono di fare qualsiasi cosa, anche cambiare improvvisamente il testo di una canzone e la metrica”.











