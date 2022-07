Orietta Berti, toccante retroscena sul marito Osvaldo/ “Mi disse di voler morire…”

Orietta Berti e la paura per il covid con il marito Osvaldo

Orietta Berti non nasconde il proprio entusiasmo di fronte all’avventura che la attende a settembre. Da anni protagonista della musica e della televisione italiana, ha deciso di aggiungere al suo curriculum anche il tassello da opinionista. Da settembre affiancherà Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7 insieme a Sonia Bruganelli. Una grande sfida che affronterà con il sostegno del marito Osvaldo Paterlini con cui è sposata da anni e con il quale ha formato una famiglia con la nascita dei figli Otis e Omar.

Un grande amore quello della Berti e di Osvaldo che ha superato anche la paura del covid. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 13 luglio, Orietta racconta il momento in cui lei e Osvaldo sono stati contagiati dal covid e la paura provata in quel momento.

Orietta Berti: “Osvaldo non voleva andare in ospedale”

Nel 2020, Orietta Berti e il marito Osvaldo sono stati contagiati dal covid. E’ stato un momento duro per la coppia come ha raccontato la stessa Orietta a Chi. «Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto”, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme”» – ha raccontato la Berti.

Quello tra la cantante e il marito Osvaldo è un legame indissolubile che dura da anni come sottolinea la stessa Orietta: «Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”».

