Curiosi di sapere tutti i dettagli sulla vita privata di Ornella Muti? L’attrice ha un passato sentimentale piuttosto ricco e oggi andremo a vedere chi sono stati i suoi mariti e i fidanzati. Corteggiatissima sin dall’inizio della sua carriera, Ornella Muti non ha mai fatto mistero di essere una delle donne più desiderate del mondo del cinema. Dopotutto era ed è bellissima, cosa che l’ha resa sempre circondata da pretendenti. Chi sono gli ex mariti di Ornella Muti? Facciamo un tuffo nel passato e andiamo a scoprire i fidanzati e i mariti dell’attrice.

A soli 19 anni, Ornella Muti si è fidanzata con Josè Luis Bermudez, un produttore cinematografico che in quel periodo era sposato. Per questo motivo, i due hanno tenuto per lungo tempo segreta la loro relazione finchè dal rapporto non è nata Naike Rivelli, la primogenita oggi legatissima alla madre. Dopo anni difficili e un mancato riconoscimento della figlia da parte del padre, Ornella Muti si è sposata per la prima volta con Alessio Orano, famoso attore conosciuto sul set de “La moglie più bella“. Un matrimonio durato però solo sei anni, fino all’incontro con Federico Facchinetti. Di quest’ultimo ha sempre parlato come il vero amore della sua vita, e con lui nascono Andrea e Carolina, gli altri due figli dell’attrice.

Il passato sentimentale di Ornella Muti è stato piuttosto turbolento e non scevro da sofferenze. Dopo un primo matrimonio finito male, incontra Facchinetti che diventa il padre dei suoi figli. Poi il divorzio all’improvviso, una separazione dolorosa ma che porta con sè tanto rispetto: i due non hanno mai perso i contatti e si sono sempre voluti bene anche per la felicità dei figli. Da lì iniziano i flirt. Ornella Muti, infatti, poi non si è più sposata, ma le frequentazioni non sono mancate! Una fra queste quella con Adriano Celentano, poi con Stefano Piccolo, celebre chirurgo estetico.

Quest’ultimo era più giovane di lei di otto anni. L’ultima storia d’amore importante è stata quella con Fabrice Kerhervé, un uomo d’affari francese del quale si è perdutamente innamorata per ben dodici anni. Nel 2020 arriva la notizia della rottura ma Ornella Muti fa una dichiarazione scioccante dopo l’annuncio della separazione dal business man: “Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro. Ci amavamo tanto, ma ci vedevamo poco”. Torneranno mai insieme?