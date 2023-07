Ornella Muti choc/ “Con me ci hanno provato quasi tutti, ho passato la vita a difendermi dagli uomini”

Ornella Muti racconta il rapporto con gli uomini: le sue parole

La 68enne e amatissima attrice italiana, si è raccontata a cuore aperto ai microfoni del settimanale Oggi. Dalla morte del padre quando aveva 12 anni, Ornella Muti ha parlato del difficile rapporto con gli altri uomini della sua vita: “Mi sono affacciata alla vita da “zoppa”, senza sapere chi sono gli uomini” ha affermato.

La diva ha poi parlato del mancato aborto: “Avevo 18 anni. In Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente e persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no“. Molti sono stati gli uomini che l’hanno corteggiata da Alain Delon a Ugo Tognazzi, fino a Celentano: “Con me ci hanno provato quasi tutti, ho passato la vita a difendermi dagli assalti degli uomini. Celentano? Lui, una volta, fece dichiarazioni in merito con sua moglie presente, sono rimasta francamente un po’ sorpresa. Io, a suo tempo, ho avuto rispetto della sua famiglia“.

Ornella Muti e il ricordo di Silvio Berlusconi: “Mi corteggiata? Non me ne sono accorta”

Ornella Muti ha ricordato Silvio Berlusconi ai microfoni di Adnkronos, dopo la scomparsa del Cavaliere: “Incontrai Silvio Berlusconi tantissimi anni fa e fu lui che mi spronò a fare televisione e in quel periodo era difficilissimo. “

E ancora: “Ho fatto ‘Premiatissima’ e devo dire che ne vado molto orgogliosa perché nonostante avessi i bambini molto piccoli sono riuscita a ballare e a fare un bel programma”. Poi ha aggiunto: “Io faccio l’attrice, amo l’arte e da sempre mi tengo lontana dalla politica, non è il mio campo“. L’attrice ha poi svelato se Berlusconi l’avesse corteggiata: “Se lo ha fatto non me ne sono accorta…“ ha concluso.

