Ornella Muti, “Davanti ad un’avance fingevo un malore”/ Il racconto choc che…

Ornella Muti è stata vittima di avances. L’attrice ha confidato in un’intervista al Corriere della Sera di essere scappata dopo un tentativo di approccio. Ornella Muti è considerata una delle attrici più sexy ma anche lei ha dovuto confrontarsi con personaggi poco raccomandabili. Fortunatamente grazie al Metoo qualcosa è cambiato e oggi le ragazze sono state messe in guardia dai pericoli che corrono. L’attrice ha svelato di essersi saputa difendere dalle avance e ha dichiarato: “Voglio essere onesta: tutte abbiamo avuto avances, ma ho saputo difendermi. Quando avvertivo uno sgradito odore di piacioneria molesta, prima di tutto cercavo di non mettermi in condizioni tali per cui qualcuno potesse approfittarne e, quando proprio mi trovavo con le spalle al muro, recitavo la parte di quella che si sentiva male, un improvviso malore… e scappavo via. Il #MeToo è stato un movimento importante, perché le ragazze sono fragili agnelli in un mondo di lupi”.

Ornella Muti aveva adottato uno stratagemma e fingeva un malore non appena avvertiva il pericolo. Un’ottima tattica che le ha permesso di tenere alla larga i brutti ceffi del cinema. Nella sua carriera, Ornella Muti ha dovuto scontrarsi con i pregiudizi: “La bellezza mi ha portato avanti, aprendomi molte strade, impossibile negarlo, ma mi ha anche penalizzato, perché esiste il pregiudizio”.

Ornella Muti non rinuncerebbe ai ritocchi estetici. L’attrice non è affatto contraria anche se rivela che il suo segreto è mantenersi in forma accettando anche le rughe: “Ovviamente cerco di mantenermi, faccio yoga facciale, rispetto una dieta seria, ma non è facile stare al passo col tempo che passa. Lo confesso, a volte non mi piaccio, sono molto esigente con me stessa ma questa sono e non ci posso fare niente… Comunque, sdoganerei la chirurgia: tutti, donne e uomini, dicono che non si sono mai ritoccati, ma diamoci una calmata, e chi se ne importa se ti sei ritoccata”.

Ornella Muti non ha paura della vecchiaia ma piuttosto della malattia. L’attrice qualche anno fa ha vissuto un terribile lutto in famiglia. Il genero è venuto a mancare dopo una terribile malattia. A tal proposito l’attrice ha dichiarato: “Non temo la vecchiaia, mi spaventa la malattia. L’importante è seminare bene gli affetti: io ho i figli e dei nipoti meravigliosi che, per fortuna, quando mi sveglio la mattina non mi dicono: “Nonna, oggi c’hai un occhio gonfio”. Ti abbracciano, Ti baciano, Ti accolgono per quella che sei. Loro sono un autentico regalo”.











