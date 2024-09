Ornella Vanoni choc: “Deciderà io quando morire, un modo si inventa”

Nel corso della lunga e profonda intervista concessa da Ornella Vanoni tra le colonne del Corriere della sera, la cantante originaria di Milano si è lasciata andare a delle confessioni molto intime e dolorose, soffermandosi anche sul pensiero, un domani più lontano possibile, di dover salutare questa vita. Per Ornella Vanoni la questione è in realtà più semplice di quanto si possa sembrare, non teme la morte, si spaventa di più davanti all’idea di superare la soglia dei 100 anni e non poter rispondere a una mente ancora perfettamente lucida: “Non voglio fare come mia zia che ha vissuto fino a 107 anni con la mente lucida e il corpo infermo, un tormento, pregava di morire, nella mia vita deciderà io quando arriverà il momento di andarmene, si trova sempre un modo per decidere quando andarsene e se non c’è si inventa” le parole rumorose di Ornella Vanoni.

Tra le pagine del Corriere della sera, la cantante lombarda ha raccontato anche la sua battaglia con la depressione, ereditata dal papà, ma che oggi riesce a fronteggiare grazie agli ansiolitici: “Vanno presi per tutta la vita, è come un’onda di infelicità che arriva”.

Ornella Vanoni e la rivelazione su Adriano Celentano: “Non esce più di casa”

Tra i temi toccati nell’intervista al Corriere della sera, Ornella Vanoni si è espressa anche su alcuni colleghi, tra questi Adriano Celentano, il Molleggiato negli ultimi anni ha iniziato a centellinare le sue apparizioni sul piccolo schermo, e come confessato dalla cantante si sarebbe rintanato dentro casa: “Non esce più, ha paura di beccarsi i virus e fa bene, è una persona comunque deliziosa” ha specificato la cantante.

Non manca una riflessione sul futuro da parte di Ornella Vanoni, che agganciandosi alle parole su Celentano ha sentenziato: “La terra è stanca di noi, un domani sarà dominata dagli insetti e dagli uccelli”.