Ornella Vanoni choc sul suo funerale: “La bara deve costare poco”/ “Il vestito ce l’ho, è di Dior”

Ornella Vanoni parla del suo funerale: “La bara deve costare poco”

Ornella Vanoni, ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha allietato e divertito i telespettatori con un’altra delle sue sincere interviste. Questa volta il tema era: il suo funerale; la cantante ha già le idee chiare su come sarà il suo facendo ridere lo studio.

“La bara deve costare poco perché tanto va bruciata. Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia però fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior, fa una bella figura... Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il mio funerale” ha dichiarato Vanoni. “Va bene però adesso perché siamo andati su questo argomento?“, ha chiesto Fazio. “Eh ma siamo lì vicino, eh” ha dichiarato ironicamente.

Ornella Vanoni: “Io prima di dormire devo farmi una canna”

Vanoni, ospite a BSMT, ha parlato dell’uso delle droghe leggere: “Io prima di dormire devo farmi una canna o due, altrimenti non mi si spegne il cervello. È da quando l’ho scoperto, cinquant’anni fa, che vado avanti così, sennò non dormo”.

E ancora: “Tempo fa feci una battuta, dissi che più avanti mi sarebbe servita una badante che sapesse rollare. I ragazzi hanno cominciato a fermarmi per strada dicendomi che sapevano rollare da Dio” ha scherzato la cantante. Non poteva mancare qualche aneddoto su Gino Paoli: “Non esistevano i cellulari, lui era sposato: ci sentivamo entrambi con dei sacchi di gettoni ai telefoni pubblici ed era un inferno, piangevo sempre. Perché è finita? Sua moglie venne a fare un piagnisteo e io sentivo già l’odore di un’altra che sarebbe arrivata con il successo. Ho sofferto molto per Gino, ma adesso c’è una grande amicizia“.

