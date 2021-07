Ornella Vanoni/ Il figlio Cristiano Ardenzi l’ha resa nonna: “I miei nipoti? Vivo per loro”

Ornella Vanoni è stata protagonista assoluta della puntata del 31 gennaio di Domenica In. Oggi la sua intervista viene riproposta nell’ambito de Il meglio di…, il contenitore che prende il posto della consueta diretta in questo periodo estivo. Nel corso dell’intervista, Ornella ha parlato a lungo della convalescenza dal Covid-19, che le ha lasciato lunghi strascichi soprattutto a livello fisico. Quanto al suo stato mentale, invece, nega di essersi sentita depressa a causa del lockdown. ‘No comment’ quando le viene chiesto conto di Gino Paoli, di cui Ornella è stanca di parlare. Un argomento che affronta di buon grado è quello della sua amicizia artistica con Francesco Gabbani, che la telefona per complimentarsi con lei: “Mi fa ridere, chiamo lui quando voglio tirarmi su di morale”, dice lei per tutta risposta.

Un’altra collaborazione fruttuosa, in questo periodo, è stata quella con Colapesce e Dimartino, che con lei hanno firmato il loro nuovo singolo Toy Boy. Un’operazione che per certi versi ricorda quella di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti, anche se lei nega ogni tipo di nesso: “È tutto diverso, qui è venuto da tutti noi, tutti insieme, non sono stati mica loro a dire a me di fare qualcosa con loro. Comunque Orietta per me è un personaggio formidabile, una voce che è come un ruscello fresco, Orietta la senti che ha una voce squillante che non perderà mai e poi è una persona tanto carina. Mi faceva i regali: io le davo il salame e lei mi ha riempito di tortellini”. Nella stessa intervista rilasciata a Rolling Stone il 1° luglio, i suoi due sodali hanno dichiarato di essersi ispirati al mood de La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, uno dei brani più di successo di Ornella di cui Toy Boy riprende parte della ritmica.

Spazio a Domenica In anche al racconto della sua vita da nonna. Suo figlio Cristiano Ardenzi, infatti, le ha regalato due splendidi nipoti: “I nipoti sono la gioia, si vive per loro. Poverini, pagheranno i nostri debiti e su questo non posso farci niente, ma posso aumentare la loro stima e lo faccio ogni giorno”. Un fascio di fiori e l’imitazione di Vincenzo De Lucia chiudono la sua chiacchierata con Mara Venier. Non prima, però, che quest’ultima le abbia servito su un piatto d’argento l’opportunità di fare un’altra battuta: “Sì, è una foto vecchia, ho capito, siamo vecchi, vecchi, non ripeterlo Mara!”, liquida, quando la conduttrice mostra a tutti una sua foto in bianco e nero.

