Ornella Vanoni show in concerto “ragazzi timidi, non si sc*a mai!”/ “Ai miei tempi…”

Ornella Vanoni, la battuta in concerto: “Non si sc*a mai! Ai miei tempi…“

Talento, eleganza ma anche una sana ironia che è negli anni diventata una delle sue cifre distintive. Ornella Vanoni ha tenuto il concerto Le donne e la musica presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma di fronte ad un’ampia platea, perlopiù composta da giovanissimi. E proprio ai giovani si è rivolta, come riporta Il Fatto Quotidiano, affrontando il tema legato all’amore e alle relazioni sessuali con una spiccata verve ironica: “Oggi le ragazze mi dicono che i ragazzi sono tutti timidi, insicuri… Non si sc*a mai! Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva e via. Meno male che sono nata prima“.

Una battuta che, in poche parole, racconta un vero e proprio confronto intergenerazionale sul tema dell’amore e del sesso e su come venga vissuto dai ragazzi di oggi rispetto a i decenni precedenti. Il giovanissimo pubblico ha apprezzato lo show della cantante, che si è esibita in piedi per tutta la durata del concerto e improvvisando anche qualche passo di danza. Il palcoscenico è il suo habitat naturale, e lo dimostra ampiamente ad ogni suo show, dove dà tutta se stessa per regalare al suo affezionato pubblico uno spettacolo indimenticabile.

Ornella Vanoni, la rottura del femore e il ritorno in tour

Ornella Vanoni si dimostra anche un’indomita guerriera, nonostante gli acciacchi che di recente l’hanno colpita e costretta ad un brusco stop. A ottobre la cantante ha infatti annunciato in una nota stampa di essersi rotta il femore, mentre camminava per strada: “I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti“.

In seguito all’incidente l’artista ha dovuto sottoporsi ad un intervento, per poi ristabilirsi e tornare nuovamente operativa in vista del suo tour. Tour che tuttavia non è stato cancellato ma solo rimandato per consentirle di affrontare un periodo di riposo e di convalescenza. Ora il palco l’ha riaccolta e Ornella Vanoni non intende più fermarsi, regalando buona musica e momenti di leggerezza al suo affezionato pubblico.

