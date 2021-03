ORNELLA VANONI AL FESTIVAL DI SANREMO 2021/ Esibizione da regina e gag con Fiorello

Ornella Vanoni ha fatto il suo ingresso sul palco del teatro Ariston in occasione della finale del Festival di Sanremo 2021, accompagnata giù dalla ripida e insidiosa scalinata da Fiorello e, successivamente anche da Amadeus. La sua simpatia non è mai stata un mistero e anche questa sera se ne è avuta un’ulteriore dimostrazione. Quando ha raggiunto il centro della scena, ha dichiarato: “Siamo tutti emozionati, lo so. Eppure il pubblico non c’è, però c’è: ma è oltre quelle telecamere”.

Successivamente, rivolgendosi a Fiorello, gli ha domandato: “La tua principale passione è cantare? Eh, ma cantano proprio tutti…”. Una battuta che ha spiazzato lo showman siciliano, che poi ha reagito con una risata, alla quale si è accodato anche Amadeus. Poi a essere presa di mira è stata la pettinatura del direttore d’orchestra, prima che Ornella Vanoni intonasse quattro brani: “Una ragione di più”, “La musica è finita”, “Mi sono innamorato di te” e “Domani è un altro giorno”, per concludere con “Un sorriso dentro al pianto”, insieme a Francesco Gabbani. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Ornella Vanoni a Sanremo 2021 per “Un Sorriso dentro al pianto”

Ornella Vanoni è la regina della musica italiana e quale migliore palco se non quello di Sanremo 2021 per renderle omaggio ancora una volta? Sarà lei a tornare all’Ariston in quest’ultima serata del Festival al fianco di Francesco Gabbani, per lanciare Un sorriso dentro al pianto, la canzone che proprio il cantautore ha scritto insieme a Pacifico e che sarà il primo estratto dall’ultimo album dal titolo Unica che è già in cima alla classifica Fimi degli album più venduti. L’interprete milanese prenderà posto sul palco per quella che ormai è diventata una vera e propria consuetudine visto che, se teniamo conto della sua partecipazione in gara e quelle da ospite, è già stata all’Ariston per ben 11 volte e le ultime tre di fila. Proprio lo scorso anno per Amadeus è tornata sul palco nella serata dei duetti in coppia con Alberto Urso ne La voce del silenzio.

Ornella Vanoni mai prima al Festival ma..

L’anno prima, invece, lo aveva fatto al fianco di Virginia Raffaele, sua imitatrice in quel frangente, per un duetto sulle note de La Gente e me. Nel 2009 duettò con Simona Molinari e poi in solitaria. Ornella Vanoni in gara a Sanremo ha rotto il ghiaccio già nel 1965 con la sua Abbracciamo Forte, da allora sono passati ormai quasi 40 anni e i successi non sono mancati. Questo ci spinge a ritenere il suo rapporto con l’Ariston piuttosto positivo visto che ha portato a casa ben due volte il secondo posto, nel ’65 e nel ’68, e tre volte il quarto posto. Il momento di salire nuovamente sul palco di Sanremo è arrivato e adesso il pubblico della kermesse sogna i suoi fantastici “fuori programma” o il suo trash, cosa dirà sul palco questa sera?



