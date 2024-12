L’anno si sta per concludere e non potevano mancare le previsioni di uno degli astrologhi più amati e seguiti: l’oroscopo anno 2025 di Paolo Fox con le previsioni di tutto l’anno. L’oroscopo è tratto dal suo libro ha rivelato quali saranno i segni più fortunati del 2025 nel suo nuovo libro e riportato da Leggo. Amore, lavoro, amicizia, salute: mese per mese Paolo Fox regalerà le previsioni dello zodiaco molto dettagliate fornendo anche consigli e pareri. Nel dettaglio, vediamo le previsioni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo anno 2025 di Paolo Fox: previsioni su amore, fortuna e lavoro

BILANCIA: I nati del segno saranno pieni di voglia di fare, disponibilità e simpatia non mancheranno. Saranno pronti a conquistare tante, se non tutte, le persone che incroceranno sul cammino. Attenzione però a marzo e maggio perché Venere in opposizione potrebbe portare qualche scontro.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo anno 2025 di Paolo Fox ci saranno mesi positivi dopo le difficoltà del 2024, dovute all’opposizione di Giove, Urano non sarà più contro e Saturno porterà nuove garanzie. Il 2025 sarà prodigo di nuovi traguardi professionali. Dall’estate in poi tutto sarà più semplice da gestire e ricordate di puntare molto su voi stessi.

SAGITTARIO: Giove in opposizione da qualche mese continuerà a creare difficoltà agli inizi del 2025 c’è comunque un Venere favorevole a marzo e maggio che aiuterà. Non bisogna farsi scoraggiare e pensare di dover lottare ogni giorno contro i mulini a vento, anche lo stress andrà via.

Paolo Fox, oroscopo del 2025: previsioni per il prossimo anno degli ultimi segni

CAPRICORNO: Il 2025 permetterà di proseguire tutto ciò che di buono si era iniziato nel 2024. Saturno vi governa, alcuni mesi dell’anno metteranno i Capricorno contro chi non si impegna come loro vorrebbero. Si pretende tanto con se stessi e i nati in questo segno pretendono altrettanto con chi hanno accanto.

ACQUARIO: Paolo Fox nell’oroscopo anno 2025 per i nati del segno prevede che dopo un anno complicato in cui le spese sono state troppe, gli impegni eccessivi, già da gennaio si ritroverà fiducia negli altre persone. Urano sarà attivo tra luglio e novembre e segnerà il momento di piccole grandi rivoluzioni.

PESCI: Il 2025 si apre con la quadrature di Giove ma solo all’inizio, ciò significa che ci saranno piccoli vuoti da colmare. I cuori solitari vivranno passioni nella seconda metà dell’anno. Nettuno che governa il segno assisterà i Pesci fino a marzo. L’emotività va gestita con attenzione per evitare paure o ansie.