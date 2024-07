Oroscopo Branko di luglio 2024: tutte le previsioni/ Amore estivo per l’Ariete, guadagni per Capricorno

Con l’inizio di luglio, il mese solitamente più caldo dell’estate italiana in cui non mancano occasioni per uscire, divertirsi e incontrare persone per dare una svolta alla propria vita sentimentale, torna l’appuntamento con le previsioni mensili dell’oroscopo di Branko che svela cosa prevedono le stelle per il mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Se l’Ariete, tra i segni più passionali, sentirà l’esigenza di vivere un amore estivo con leggerezza senza pensare al futuro, il Capricorno potrà contare sull’arrivo di guadagni a sorpresa ma sarà l’amore il protagonista del mese di luglio per tutti i segni zodiacali secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, oggi 1 luglio 2024/ Ariete devono essere prudenti in amore e lavoro, fortuna per Pesci

Oroscopo Branko luglio 2024: amore protagonista per il Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko per luglio 2024, i nati sotto il segno dell’Ariete, dopo qualche problema nei rapporti quotidiani, attraverso il dialogo, riescono a ritrovare serenità grazie ad un atteggiamento più pacifico che è necessario utilizzare anche in famiglia, nelle amicizie e in amore. In amore, la prudenza è sempre necessaria ma non evitare un amore estivo da vivere con leggerezza. Il Toro, nel mese di luglio, può concludere un buon affare ma è necessario non essere avventati e mettere tutto per iscritto. Agli uomini del segno, Branko consiglia di mettere un po’ da parte gli affari e concedersi qualche incontro intimo in più. Per i nati sotto il segno dei Gemelli, luglio potrebbe portare qualche novità professionale e finanziaria. Attenzione, tuttavia, agli scatti di insofferenza che spesso prendono il sopravvento facendovi cadere.

Oroscopo Branko, settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco/ Pesci, novità in amore…

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, luglio sarà un buon mese per trattative d’affari e iniziative professionali per i nati sotto il segno del Cancro. L’amore, tuttavia, sarà il vero protagonista che darà davvero tutto facendovi vivere emozioni importanti. Luglio è il mese per eccellenza per i nati sotto il segno del Leone per il quale, tuttavia, la parola prudenza non è mai abbastanza, sia nelle questioni professionali ed economiche che sentimentali. Mese importante per il lavoro e gli affari della Vergine che avrà modo di recuperare i guadagni non pervenuti in primavera. Le stelle promettono bene anche in amore grazie al vostro fascino che vi permette di conquistare chiunque vi incontri.

Oroscopo Branko, settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per i primi sei segni dello Zodiaco/ Affari per i Gemelli…

Oroscopo Branko luglio 2024: opportunità per i Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko per luglio 2024, i nati sotto il segno della Bilancia prevedono un mese impegnativo per portare avanti rapporti importanti per la carriera ma sarà l’amore a portarvi sempre più in alto e in famiglia continuate ad essere indispensabili. Per lo Scorpione non sarà facile restare in silenzio e trattenere determinati impulsi durante il mese di luglio che porterà un’aria di guerra anche all’interno della vostra casa. Fondamentale è dare importanza alla salute e al benessere e, in amore, non mancheranno incontri passionali. Periodo buono per gli affari dei nati sotto il segno del Sagittario anche se durante i primi giorni del mese non sono esclusi problemi con il denaro e con il partner.

Tensioni in famiglia, malinconia e stanchezza potrebbero essere i segni distintivi del mese di luglio dei nati sotto il segno del Capricorno che, però, potrà contare su nuovi guadagni mentre l‘Acquario potrebbe ritrovarsi a discutere con il partner con cui sarebbe opportuno evitare la polemica. I Pesci, infine, dovranno essere bravi a sfruttare tutte le opportunità che nasceranno nel corso del mese mentre in amore, chi sta vivendo un rapporto in crisi, avrà la possibilità di recuperarlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA