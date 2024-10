Un nuovo giorno da affrontare, nuove ore da spendere passando in rassegna nuovi obiettivi, prospettive e piccoli ostacoli; cosa raccontano le previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko? Arriva puntuale il parere delle stelle il focus non può che andare sul lavoro. Progetti in corso d’opera, situazione arenate; forse il monito per il prosieguo di questo mercoledì è quello di affidarsi tanto alla praticità quanto alla pazienza. In amore è meglio lasciar andare le situazioni ostiche del passato; restare legati a rapporti ormai logori può rivelarsi controproducente. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: In amore siete come ‘ossessionati’ dalla voglia di conoscere nuove persone, di stringere nuove relazioni; non è un male, ma attenzione a non vivere la circostanza in maniera troppo convulsa. Sul lavoro vige l’equilibrio, sarà utile seguire il filo delle ultime azioni.

SCORPIONE: In amore non serve a molto nascondersi; sentitevi liberi di palesare i vostri sentimenti senza remore e paura del rifiuto. Sul lavoro serve la medesima grinta; alcuni buoni propositi necessitano di una buona dose di forza di volontà per avere un effettivo seguito.

SAGITTARIO: L’apertura mentale domina la scena in questo periodo e i benefici potrebbero essere osservati soprattutto sul lavoro. Per questo mercoledì è il caso di guardarsi intorno con attenzione; soprattutto in amore.

CAPRICORNO: Nuovi progetti prendono corpo e nelle prossime ore potreste trovare delle nuove chiavi di lettura per ridurre i tempi per osservare i frutti. In amore è il momento di rompere gli indugi e lasciarsi andare allo spirito di iniziativa.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 23 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko la fantasia potrebbe spingere la vostra sfera sensoriale verso nuovi orizzonti. La voglia di cambiamento sul lavoro e il desiderio di vivere emozioni intense in amore viaggeranno su un binario comune.

PESCI: Il momento è da dedicare alla positività; non è più tempo di dare spazio alle ruggini del passato, ai pensieri ancora irrisolti. Cercate di sfruttare le prossime ore per interagire con più naturalezza con le persone e cambiare in maniera decisa le vostre prospettive.