Oroscopo Branko, oggi 23 giugno 2024/ Scorpione no limits, il Toro deve archiviare il passato

Che cosa accadrà oggi? Quali segni zodiacali potranno godere dell’influsso positivo delle stelle e quali invece rischiano di dover stare in panchina, in attesa di momenti migliori? L’astrologo Branko ha fatto il punto sugli influssi astrali con le sue previsioni e il suo oroscopo. Volete sapere cosa vi attende? Proseguite la lettura qui sotto per scoprire subito che cosa vi riserva la giornata di oggi.

Le previsioni di Branko per il 23 giugno

ARIETE: per quanto riguarda i nati sotto questo segno è il momento di tenere duro e di far fronte a tutti quegli intoppi che potrebbero far saltare i programmi. Attenzione alla stanchezza e al nervosismo, occorrerà mantenere il sangue freddo per gestirli adeguatamente.

TORO: puntare ad ottenere di più è possibile, soprattutto sul fronte lavorativo dove si apriranno spiragli per nuovi progetti. L’oroscopo di oggi sembra voler suggerire di lasciare da parte tutte quelle situazioni ormai superate e soprattutto di allontanarsi dalla negatività.

GEMELLI: l’attenzione è rivolta alla spese inutili, bisogna fare attenzione soprattutto se si è alle prese con questioni finanziarie complesse. Per quanto concerne l’amore, l’oroscopo di Branko sembra sorridere per la giornata di oggi, con possibili riavvicinamenti in vista.

CANCRO: i nati sotto questo segno devono tenere a bada il nervosismo e affrontare la giornata di oggi nonostante la stanchezza dilagante. Il suggerimento di Branko è seguente: dedicarsi solo al relax e ad attività rigeneranti.

Le previsioni di Branko per la seconda metà dello Zodiaco

LEONE: l’oroscopo di Branko invita a guardarsi intorno a non perdere i treni che arriveranno oggi. L’invito è di uscire, non chiudersi in casa perché non è questo il momento giusto.

VERGINE: per i nati sotto questo è arrivato il momento di dedicarsi al relax, di farsi trainare dal flusso degli eventi e lasciare da parte i troppi pensieri.

BILANCIA: occorrerà molta prudenza questa domenica perché il rischio di una discussione è dietro l’angolo, soprattutto in ambito familiare.

SCORPIONE: i pianeti sono favorevoli per i nati sotto questo segno e le previsioni di Branko infatti sembrano suggerire una giornata interessante in arrivo.

SAGITTARIO: la calma è la virtù dei forti e in questa giornata i Sagittario dovranno dimostrare di avere moltissima pazienza. Attenzione a non irritarsi troppo.

CAPRICORNO: secondo l’oroscopo di Branko oggi sarebbe cosa buona e giusta sfruttare la domenica per organizzare una gita o una serata piacevole con le persone che a cui si vuole bene.

ACQUARIO: ai nati sotto questo segno il consiglio è di chiudere tutti quei rapporti ormai logorati e di affrontare subito i problemi. Aspettare, evidentemente, non è una buona idea.

PESCI: i nati sotto questo segno potrebbero vivere una giornata elettrizzante. L’oroscopo di oggi di Branko parla di un periodo favorevole per l’amore, ma non solo. Le iniziative coraggiose potrebbero essere premiate, bisogna però darsi da fare.

