Oroscopo Branko, ecco le previsioni di oggi giovedì 1 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Rieccoci con l‘oroscopo di Branko per oggi, giovedì 1 agosto 2024, con le previsioni del celebre astrologo di RDS. Andiamo dunque a leggere quali segni dello zodiaco scendono e salgono nella giornata odierna, con i consigli dell’esperto e le previsioni su amore, salute e lavoro. Ecco, di seguito, un sunto tratto dall’oroscopo di Branko per il primo giorno del mese.

Ariete: cominciamo dal segno dell’Ariete che oggi potrebbe essere alle prese con un pizzico di nostalgia. Per chi è stanco sarebbe cosa buona e giusta rimandare a data da destinarsi un appuntamento importante o per il quale occorrerebbe una buona dose di energia.

Toro: l’oroscopo di Branko per i nati sotto il segno del Toro ci anticipa che la luna è particolarmente favorevole. Per chi è sentimentalmente legato, può essere il momento giusto per organizzare una serata romantica. I single sorridono con nuovi incontri.

Gemelli: l’oroscopo di Branko preannuncia una giornata molto piacevole e soddisfacente da ogni punto di vista. Chi negli ultimi tempi ha portato avanti una trattativa, potrebbe raccogliere i frutti quest’oggi. Che sia in arrivo un contratto da firmare?

Oroscopo Branko, 1 agosto 2024: le previsioni di oggi per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: oroscopo positivo per i nati sotto il segno del Cancro. Sorride soprattutto l’amore, sia per i single sia per le persone impegnate. Può essere il momento ideale per uscire dalla propria comfort zone ed incontrare nuova gente. Le relazioni intriganti sono dietro l’angolo…

Leone: bisogna svuotare la mente, regalarsi una pausa che permetta ai nati sotto questo segno di ricaricare le pile in vista del prossimo autunno. Oggi, di sicuro, sarà un’altra giornata molto impegnativa, bisogna stringere i denti perché agosto è appena iniziato.

Vergine: l’oroscopo di Branko suggerisce una Luna favorevole nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto. Il mese comincia nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno, che potrebbero allacciare nuovi contatti utili per il favore. Occhi aperti…