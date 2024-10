Oroscopo Branko, previsioni settimanali: cosa accadrà nel periodo 4-10 ottobre 2024

L’Oroscopo Branko torna ad aggiornare i lettori dell’esperto di astri, svelando cosa accadrà nei prossimi giorni, in particolare modo riguardo al periodo di riferimento 4-10 ottobre 2024. Segnali importanti da parte di Vergine, ma saranno in modo particolare Sagittario e Scorpione a farla da protagonisti riguardo alla situazione astrale:

VERGINE: secondo l’Oroscopo Branko potrete permettervi degli importanti investimenti, programmate una fuga nel fine settimana, potreste incontrare qualche persona importante per voi e trascorrere notti di fuoco.

SCORPIONE: vi attendono dei giorni molto importanti, cercate di non chiudervi in voi stessi, nella vostra testa si stanno formando delle nuove idee dal punto di vista professionale, a volte non siete proprio così delusi come sembra.

SAGITTARIO: un nuovo incontro potrebbe farvi sentire giovani come degli adolescenti, potrete presto concludere un affare importante, potrebbe nascere qualche scontro in famiglia per una spartizione ereditaria.

Previsioni Oroscopo Branko 4-10 ottobre 2024: Pesci scatenati

Stando alle previsioni dell’Oroscopo Branko per il periodo di riferimento 4-10 ottobre 2024 si segnalano diverse altre novità per i vari segni astrali. Dal Capricorno all’Acquario passando per Pesci, non mancheranno sorprese sotto ogni punto di vista un po’ per tutti:

CAPRICORNO: qualcuno potrebbe farvi perdere la calma molto a breve, state attenti e cercate di mantenere la calma, in amore toccherà a Venere proteggere i vostri incontri, in particolare con i nati sotto il segno della Vergine.

ACQUARIO: l’amore brilla luminoso anche per voi secondo l’Oroscopo Branko, possibile qualche scaramuccia che si intravede all’orizzonte, dovete avere fiducia, avete un percorso da seguire per andare in cerca di soddisfazioni.

PESCI: Giove vi sta dando fastidio, mentre nel resto dei cieli regna un po’ di tranquillità che vi fa ben sperare, in arrivo delle belle occasioni professionali, ma anche sentimentali per voi, possibili collaborazioni all’orizzonte per voi che potrebbero sorprendervi molto già nei prossimi tempi.